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Радев с първи думи след победата на Йотова: Ето какво очаква от нея

01 ноември 2026, 21:19 часа 1045 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Радев с първи думи след победата на Йотова: Ето какво очаква от нея

Министър-председателят Румен Радев излезе с първи думи след изборната победа на Илияна Йотова на президентските избори. Пред медиите тази вечер той направи доста кратък коментар, като обеща по-късно да направят изявление заедно. "Познаваме се от 10 години и знам, че г-жа Йотова ще бъде достоен президент на Република България", каза Радев в контекста на очакванията какъв държавен глава би била тя. 

Радев се намира в щаба на Илияна Йотова и Кирил Вълчев в НДК, като по-късно се очаква изявление.

Паралелното преброяване дава 20% преднина на Йотова

Илияна Йотова и Кирил Вълчев получават 58.2% от гласовете на втория тур на президентските избори, показват данните на социологическата агенция "Мяра" при 100% паралелно преброяване. За кандидатпрезидентската двойка Андрей Гюров - Георги Кандев са гласували 38.6% от избирателите. ОЩЕ: "Сънят на обществата ражда диктатури": Първи реакции на изборните резултати, млади експерти обмислят емиграция

Данните на "Мяра" показват разлика от 19.6 процентни пункта между двете кандидатпрезидентски двойки. 3.2% от участвалите във вота са отбелязали опцията "Не подкрепям никого".

Според 95% паралелно преброяване на "Тренд" Илияна Йотова получава 59% от гласовете срещу 38% за Андрей Гюров. По-рано социологът Евелина Славкова коментира пред NOVA, че данните показват ясно изразена разлика между кандидатите. ОЩЕ: Паралелно преброяване: 20% е разликата между Йотова и Гюров

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Илияна Йотова Румен Радев президентски избори 2026
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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