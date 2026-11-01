Младите избраха Гюров, по-възрастните - Йотова

Илияна Йотова печели президентските избори, но демографският вот показва сериозно разделение между поколенията у нас по отношение на политическите им пристрастия.

Както и на първия тур, изборът на младите е Андрей Гюров, докато по-възрастните предпочитат Йотова.

Това е видно от данните на социологическите агенции. "Маркет линкс" потвърждава, че най-младите - Gen Z, подкрепят най-силно Гюров. Там той е изявен фаворит с 50% резултат. 40% от най-младите са гласували за Йотова, а 10% не са подкрепили никого.

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Милениълите са хората, родени между 1981 и 1996 г. и те също дават малко предимство на Гюров. 46% от тях са гласували за него, а 45% - за Йотова.

Gen X обхваща хората, родени приблизително между 1965 и 1980 г. Те са първото поколение, което предпочита Илияна Йотова. 52% от тях са гласували за нея, а 42% - за Гюров.

Най-възрастните - бейбибумърите, родени между 1946 и 1964 година, са тези, гласували най-отчетливо за Йотова. Цели 59% от тях са я подкрепили срещу 37%, гласували за Гюров.

Разбивката по пол също е в полза на Илияна Йотова. И жените, и можете са ѝ гласували доверие. Тя е получила 51% от гласовете на жените срещу 43% за Гюров. 50% от мъжете пък са подкрепили Йотова, а 43% - Гюров.

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