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Нетаняху е притиснал Тръмп да почне да бомбардира Иран след 2-3 дни

01 ноември 2026, 20:48 часа 1038 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty images
Нетаняху е притиснал Тръмп да почне да бомбардира Иран след 2-3 дни

Израелският премиер Бенямин Нетаняху е настоял в телефонен разговор с американския президент Доналд Тръмп САЩ да възобновят ударите срещу Иран веднага след междинните избори в САЩ във вторни, 3 октомври. Това съобщават както Axios, така и опозиционният (в смисъл неподкрепящ Нетаняху) Канал 12, израелска медия - източникът е известният журналист Барак Равид, който е споделил и материала си за Канал 12 в официалния си профил в социалната микроблог мрежа "Х".

Според изнесеното от Axios и Канал 12 обаче Тръмп не е много съгласен и иска да даде повече време на дипломацията. Двамата са провели напрегнат телефонен разговор в събота, 31 октомври, описан като "тежък" от израелски източник и "директен" от американски източник.

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Междувременно катарският танкер "Ал Майеда", пренасящ втечнен газ и пътуващ за Пакистан, е бил ударен от снаряди в Персийския залив, съобщава Bloomberg - с уточнение, че корабът е получил разрешение от Иран да премине Ормузкия пролив часове по-рано. Информацията обаче е на източници на американската информационна агенция, а не официално изявление на Техеран - според материала Пакистан е договорил с Иран корабът да мине без да бъде закачан. Никой не е поел отговорност за атаката и всичките 25 членове на екипажа са в безопасност.

Корабът принадлежи на Qatar Gas Transport Company. На 1 ноември тя съобщи, че неидентифицирани обекти са ударили превозвача в петък вечерта, 30 октомври. Няма пострадали от екипажа и няма екоопасност, според съобщението.

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Координационният център към британския флот (UKMTO) е регистрирал удар със снаряд в левия борд на кораба, който е предизвикал пожар. Това се е случило на около 40 морски мили южно от остров Лаван, Иран - в Персийския залив, а не в самия Ормузки проток. Никоя страна не е поела отговорност за атаката и оръжието не е идентифицирано. Аналитичната фирма Windward я приписва на Иран и казва, че три снаряда са ударили около 21:00 часа българско време, съобщава турският информационен проект Clash Report. А Катар е посредник в преговорите за мир между Иран и САЩ.

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Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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