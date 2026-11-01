Битки и любовни игри: Социалният живот на Тиранозавър рекс

Тиранозавър рекс - един от най-страховитите хищници в историята на Земята, вероятно е имал много по-сложен социален живот, отколкото се смяташе досега. Нови изследвания показват, че тези гигантски динозаври не само са се сражавали помежду си, но и са имали брачни ритуали и вероятно са се грижели за потомството си, пише "National Geographic".

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В продължение на десетилетия учените разглеждаха Tyrannosaurus rex като самотен хищник, чийто живот се е определял почти изцяло от лова. Първите открити скелети, сред които прочутият AMNH 5027 от Американския природонаучен музей в Ню Йорк, затвърждавали тази представа. Днес палеонтолозите предполагат, че преди 68-66 милиона години едновременно са живели около 20 000 представители на вида, разпространени от днешна Южна Канада до Тексас.

Следите от стъпки и вкаменените останки подсказват, че възрастните тиранозаври вероятно са предпочитали самотния начин на живот. Някои екземпляри достигали над 12 метра дължина и тежали повече от девет тона. Мощните им челюсти позволявали да ловуват и да се хранят с мърша, без да се нуждаят от съвместни действия.

Битки и любовни игри

Снимка: Envato

Откритите кости обаче разкриват и ожесточени сблъсъци между представители на вида. Приблизително половината от големите черепи на тиранозаври имат зараснали следи от ухапвания, което показва, че подобни конфликти са били чести. Има и доказателства за канибализъм - тиранозаврите понякога са се хранели с представители на собствения си вид.

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Не всички социални контакти обаче са били враждебни. Макар гнездата, яйцата и малките на T. rex да са изключително редки във фосилните находки, поведението на съвременните птици и крокодили дава основания да се предполага, че динозаврите са защитавали потомството си. Учените смятат, че родителите вероятно са оставали близо до гнездата, докато малките станат достатъчно силни, за да си намират храна самостоятелно. Засега обаче липсват преки доказателства за подобно поведение при тиранозавър рекс.

Особен интерес предизвикват и брачните ритуали на хищните динозаври. През 2016 г. изследователи представиха доказателства за необичайни следи в Колорадо, оставени преди около 100 милиона години. Големи динозаври са издълбавали вдлъбнатини в земята, наподобяващи недовършени гнезда, вероятно като част от демонстрации за привличане на партньор. Подобни находки са открити и в Канада и Южна Корея.

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Засега няма доказателства, че самият Тиранозавър рекс е изпълнявал такива ритуали, но учените допускат, че той също е използвал определени форми на ухажване.

Откритията постепенно променят представата за прочутия хищник. Вместо непрекъснато търсещо плячка чудовище, тиранозавър рекс все повече се разглежда като сложно животно, чието ежедневие е включвало не само лов и битки, но вероятно и размножаване, грижа за малките и други социални взаимодействия, предава БГНЕС.