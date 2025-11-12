"Понеже съм сигурен, че никой няма да ни похвали": Желязков с комплименти за европарите и нито дума за КПК

"Понеже съм сигурен, че никой няма да ни похвали, искам да ви поздравя за получените 440 милиона евро по втория транш от Плана за възстановяване и устойчивост. Това е първото плащане от три години насам и то настъпва по-малко от година преди края. То показва, че когато България има необходимата експертиза и политическа воля, може да убеди Европейската комисия в същото. Изпълнени са 58 от 59 цели". Това обяви в началото на правителственото заседание в сряда премиерът Росен Желязков по повод отпуснатите европари от ЕК.

Той обаче не спомена нито дума по повод неизпълнената последна 59-а мярка, а именно - липсата на реформа в Антикорупционната комисия, поради което от Брюксел ни задържаха над 200 милиона лева. Още: ЕК ни изплати само част от втория транш по ПВУ и предупреди за антикорупционната комисия

По думите му обаче отпуснатите сега средства са предпоставка за трети транш, защото "те са във функционална зависимост".

"Очакваме близо 1 милиард и 600 милиона да постъпи в рамките на тази година. С тях гарантираме финансовата устойчивост на българската система и реформите, които сме поели за това - енергетика, образование, обществени поръчки, върховенството на правото и др. Парламентът ще продължи с работата по тези реформи днес и утре и съм сигурен, че управляващото мнозинство ще се справят с това предизвикателство, което бе не просто забавено, но и отречено като такова", обясни още той.

Желязков коментира още: "Ние може би не сме от най-говорещите правителства, но със сигурност сме от най-ефективните правителства".

