"ПП-ДБ всяват смут в системата": Финансовият министър обвини опозицията в подкрепа на сивата икономика (ВИДЕО)

"ПП-ДБ се опитват да всяват смут в системата - те имат резерви по отношение борбата със сивата икономика. Това е лошо и разколебава всички тези, които искат да бъдат лоялни по отношение на фиска." Това каза на брифинг след края на заседанието на правителството в сряда финансовият министър Теменужка Петкова по повод критиките на опозицията относно внедряване на софтуер за управление продажбите в търговските обекти (СУПТО).

Припомняме, че по-рано в сряда от "Да, България" поискаха управляващите да се откажат от държавно регулирания софтуер за малкия и среден бизнес, тъй като според тях това ще тормози бизнеса, а самата Национална агенция по приходите (НАП) няма да издържи. Те отчитат, че в българската икономика има огромна сива част и че огромни суми не влизат в дъжавния бюджет, но решението, което е избрала държавата е остаряло технологично и неработещо.

"ПП-ДБ разпространяват неверни и неточни твърдения за системата за управление на приходите в търговските обекти. Първото невярно твърдение е, че СУПТО представлява софтуер, който НАП ще произведе и въведе - това не е така. Това няма да струва никакъв ресурс на българските фирми и бизнес, тъй като не съществува такова внедряване. Всеки търговец, който ползва софтуер, който отговаря на изискванията и към настоящия момент, няма никакви ангажименти и няма да има разходи. Задължението, което се въвежда с този закон, касае само разпространителите на софтуерите", обясни Петкова.

По думите й връщането към темата със СУПТО е било провокирано от контролната дейност на НАП, в резултат на която са установени редица случаи, в които в търговски обекти се ползват софтуери, които не отговарят на изискванията и се създават условия за манипулиране на данни. "Това налага въвеждането на СУПТО и въвеждането на задължение за разпространителите и производителите на софтуери, които те предлагат на търговците", подчерта още финансовият министър.

