Явор Гечев: Бюджет 2027 ще е изпитание

Бюджет 2027 ще е изпитание. Очакването на обществото е такова. Бюджет 2026 е компромисен, но бюджет 2027 трябва много внимателно да се гледа във всяко едно отношение. Това каза депутатът от "Прогресивна България" Явор Гечев пред медиите преди началото на новата пленарна сесия. Гечев се надява не толкова на рязане на разходи, колкото на повишение на приходите.Той заговори и за реформи, които по думите му трябва да са хем бързи, хем ефективни.

"Най-добрата реформа не проработва от първия път", каза още Гечев.

Според него опозицията винаги казва колко реформи трябва да се направят, но когато са на власт, не го правят. "Ние имахме дързостта да започнем тези неща и мога да ви уверя - не е лесна цялата работа", каза Гечев в контекста на реформата в държавната администрация.

По думите му целта на "Прогресивна България" е да има нормалност и се надява да са все по-прагматични по отношение на управленските неща.

Мнозинство за ВСС

Гечев коментира и избора на нов ВСС и събирането на мнозинство за целта.

"Вървят процеси по отношение на имената, доколкото колегите споделят изключително качествени имена попадат в предложенията", каза още депутатът от "Прогресивна България". ОЩЕ: Явор Гечев: Този бюджет не прави никой щастлив, но е полезният такъв