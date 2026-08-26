Управляващите обявиха съдебната реформа за водещ приоритет

България навлиза в нов политически сезон, а от парламента се очакват бързи решения, лишени от обичайния партиен патос. Това заяви председателят на парламентарната група на "Прогресивна България" Петър Витанов в декларация за началото на новата пленарна сесия.

Той обяви, че управляващото мнозинство твърдо застава зад управленската програма на кабинета и ще я превърне в конкретно законодателство.

Съдебната реформа е водещ приоритет

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Първите стъпки към съдебна реформа са сред основните задачи на "Прогресивна България". Витанов заяви, че формацията ще търси широк консенсус за избора на нов състав на Висшия съдебен съвет (ВСС), който се очаква да бъде избран до ноември.

"Подаваме ръка на всички, които се срамуват от действията на настоящия ВСС", каза Витанов, без да посочи конкретни парламентарни групи, с които ще бъдат водени разговори.

Сред останалите приоритети е промяна в здравеопазването. Управляващите заявяват намерение да централизират процедурите за закупуване на лекарства и медицински изделия, както и да задължат частните болници, които работят с обществен ресурс, да провеждат обществени поръчки.

Витанов обяви и мерки срещу постоянното доплащане от пациентите.

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По-малки държавни бордове и нови правила за колекторите

"Прогресивна България" ще ревизира концесионните такси, като аргументът е, че част от действащите договори ощетяват държавата.

Планира се и намаляване на броя на членовете в бордовете на държавните предприятия, както и на възнагражденията им. Управляващите ще оптимизират и държавната администрация в сроковете, поставени от министър-председателя.

От формацията подготвят и законопроект, който според Витанов трябва да ограничи "произвола на колекторските фирми" и да защити гражданите от неправомерен натиск.

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ПБ подкрепя и мерките на кабинета за по-голяма прозрачност при ценообразуването на стоките от първа необходимост, както и действията на МВР срещу корупцията по високите етажи на властта.

"Обещавам ви, че "Прогресивна България" няма да допусне лобистки текстове, скрити зад фалшива загриженост или използвани за партийна пропаганда преди изборите", заяви Витанов.

Витанов: Троловете не гласуват

Председателят на парламентарната група отправи остри критики към опозицията, като заяви, че през последните месеци тя е предложила малко конструктивни решения.

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"Ние написахме законите, за които вие нямахте нито воля, нито желание, наваксахме пропуснатото, включително с изключително трудния бюджет, и започнахме да провеждаме част от важните реформи", каза той.

Според Витанов част от опозицията вече е насочила действията си към предстоящите президентски избори. Той критикува и партийните тролове в социалните мрежи, които по думите му са превърнали публичния разговор в "генератор на омраза за партийна употреба".

"Но троловете не гласуват и това ще се види на изборите през октомври", заяви Витанов.

Той призова депутатите да се фокусират върху реалните проблеми пред страната, а не върху предизборните сметки.

Сред тях Витанов посочи енергийната сигурност. По думите му спадът на нивото на Дунав, съчетан с нестабилността на международните пазари на горива, създава риск от повишаване на цените на електроенергията.

"В парламента България няма нужда от предизборен театър, а от стабилна защита за битовите потребители и икономиката", заяви Петър Витанов.