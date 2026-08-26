"Възраждане" искат протокола от предоговарянето на "Боташ"

Проруската партия "Възраждане" иска копие от протокола на разговора за предоговарянето с "Боташ", обяви лидерът на партията Костадин Костадинов пред медиите в парламента. "Нашата информация е, че предоговарянето е само едно и то е отлагане, а не замразяване на плащанията. С други думи турската държава не опрощава нищо, просто временно се съгласява да не получава пари, но тези пари се трупат по сметката на "Булгаргаз" като задължения", заяви още Костадинов.

"Възраждане" не вярва, че ще получи документа

Според него е очевидно, че става въпрос за договорки, които по думите му са извършени в ущърб на българския национален интерес.

"Аз съм уверен, че Румен Радев лъже и точно по тази причина съм уверен, че протоколът няма да ни бъде предоставен", добави още лидерът на проруската партия "Възраждане".

Има ли връзка между "Боташ" и АМ "Черно море"?

Костадинов обвърза темата и с АМ "Черно море", като цитира изказване на турския министър на транспорта, който е казал, че след поставен от българската страна въпрос за магистралата, Турция е предприела съответните действия.

"Научаваме, че турците са започнали предварителни действия на наша територия и това го научаваме от турския министър - не от българския министър, не от българския министър-председател. България все още не е турски вилает", заяви още Костадинов. ОЩЕ: Турски фирми идват да строят АМ "Черно море". Радев преди месец обяви, че няма общо с "Боташ"