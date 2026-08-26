ПП и ДБ се разбраха кого да подкрепят за президент

"Продължаваме промяната" и "Демократична България" са постигнали съгласие около кандидатурата на Андрей Гюров за президент. Това съобщиха представители на двете формации, макар че окончателното официално обявяване на кандидат-президентската двойка все още предстои.

Съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев заяви пред bTV, че "Демократична България" подкрепя Гюров. По думите му ПП и ДБ работят заедно по кандидатурата и между тях няма противоречия по избора.

"Наистина искам да успокоя хората, че ще има истински силен проевропейски кандидат, за който те могат да гласуват", коментира Мирчев. Още: Олигархията се прегрупира около Радев и Копринков: Иво Мирчев заговори за натиск срещу ДАНС

По думите му евентуалната кандидатура на бившия служебен премиер Гюров е свързана и с номинацията на Георги Кандев за вицепрезидент. Мирчев посочи, че решението за вицепрезидента зависи от самия Гюров, но не изключи именно Кандев да бъде неговият избор.

ПП също подкрепя

Депутатът от ПП Радослав Рибарски също потвърди пред NOVA, че двете формации ще застанат зад тандем Гюров - Кандев.

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"Продължаваме промяната" и "Демократична България" ще подкрепят кандидатура на Андрей Гюров за президент и на Георги Кандев за вицепрезидент. Очаква се само те официално да я обявят", заяви Рибарски.

По-рано през деня "Да, България", която е част от "Демократична България", е провела политически съвет, на който темата е била обсъдена.

Чака се Гюров

Самият Андрей Гюров засега не е потвърдил публично, че ще се кандидатира за президент. Още: Кой ще е следващият президент: Новият лидер на СДС обяви стъпките си за ГЕРБ и Андрей Гюров

Мирчев определи евентуалния тандем Гюров - Кандев като символ на честни избори. "Тандемът Гюров - Кандев означава честни избори", заяви той.

Сигурността е сред ключовите теми за "Демократична България", посочи още Мирчев, като според него управляващите се провалят именно в тази област. Още: "Сякаш повече се интересуват от мнението на Лавров": Борисов с критика към Радев за празния стол в дипломацията (ВИДЕО)

От ПП заявиха, че сред основните им задачи за новия политически сезон остават изпълнението на бюджета за 2026 г., както и контролът върху изпълнението на управленската програма и поетите в нея ангажименти.