Войната в Украйна:

Борисов обвини Радев, че иска да саботира инвестицията на "Райнметал" (ВИДЕО)

17 септември 2025, 11:05 часа 275 прочитания 0 коментара
Борисов обвини Радев, че иска да саботира инвестицията на "Райнметал" (ВИДЕО)

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов обвини президента Румен Радев, че иска да попречи на инвестицията на "Райнметал" във ВМЗ - Сопот, това стана ясно от изявлението му пред медиите в парламента във връзка със сигнала на президента за нарушения в завода, където германския концерн ще инвестира в един от трите завода в България. Борисов коментира, че ГЕРБ няма влияние във ВМЗ и предположи, че сигналът вече е даден на службите. Освен, че вижда опити да се саботира инвестицията - Борисов дори  нарече Радев партиен лидер, защото по думите му не се държи като президент. 

"Аз бих ктоментирал, ако нещо за "Боташ" е казал. Докато всички бяха на почивка - още 50 млн. лв. сме изпратили. Най-големият инвеститор в турската държава - това са българите", коментира още Борисов. 

Твърденията за нарушения

Припомняме, че вчера Президентът Румен Радев ще сезира компетентните органи заради сигнали за тежки нарушения и злоупотреби във военния завод ВМЗ-Сопот, съобщиха от прессекретариата на държавния глава. По-рано днес в президентската институция Радев е провел среща с бивши служители на предприятието и с журналиста Станислав Цанов, който в своя YouTube канал "Напред и нагоре" излъчи интервю с анонимен източник от завода. ОЩЕ: След среща с ютубър: Радев сигнализира за злоупотреби във ВМЗ-Сопот

 

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
Бойко Борисов ВМЗ Сопот Румен Радев Боташ райнметал 51 Народно събрание
Още от Политика
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес