Борисов обвини Радев, че иска да саботира инвестицията на "Райнметал" (ВИДЕО)

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов обвини президента Румен Радев, че иска да попречи на инвестицията на "Райнметал" във ВМЗ - Сопот, това стана ясно от изявлението му пред медиите в парламента във връзка със сигнала на президента за нарушения в завода, където германския концерн ще инвестира в един от трите завода в България. Борисов коментира, че ГЕРБ няма влияние във ВМЗ и предположи, че сигналът вече е даден на службите. Освен, че вижда опити да се саботира инвестицията - Борисов дори нарече Радев партиен лидер, защото по думите му не се държи като президент.

"Аз бих ктоментирал, ако нещо за "Боташ" е казал. Докато всички бяха на почивка - още 50 млн. лв. сме изпратили. Най-големият инвеститор в турската държава - това са българите", коментира още Борисов.

Твърденията за нарушения

Припомняме, че вчера Президентът Румен Радев ще сезира компетентните органи заради сигнали за тежки нарушения и злоупотреби във военния завод ВМЗ-Сопот, съобщиха от прессекретариата на държавния глава. По-рано днес в президентската институция Радев е провел среща с бивши служители на предприятието и с журналиста Станислав Цанов, който в своя YouTube канал "Напред и нагоре" излъчи интервю с анонимен източник от завода. ОЩЕ: След среща с ютубър: Радев сигнализира за злоупотреби във ВМЗ-Сопот