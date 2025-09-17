Войната в Украйна:

17 септември 2025, 10:11 часа 186 прочитания 0 коментара
Пеевски си е купил фирма в Лондон, но не е прескочил бариерата "Магнитски"

Настоящият лидер на „ДПС-Ново начало“ Делян Пеевски си е купил компания в Обединеното кралство през юни 2024 г. Става въпрос за G NED Ltd. Той се е вписал като директор, заменяйки на тази позиция предишния мажоритарен собственик Григор Неделчев, става ясно от справка на Actualno.com в британския търговски регистър. От 9 април 2025 г. обаче Делян Пеевски е „обект на санкция за лишаване от правото да заема ръководна длъжност съгласно законодателството за санкциите“, гласи информацията в официалния сайт (вижте тук и тук).

Причина са наказателните ограничения спрямо българския политик по глобалния закон „Магнитски“ – той е санкциониран от Съединените щати и Великобритания за мащабна корупция.

Най-напред новината за фирмата на Пеевски в Обединеното кралство съобщиха от разследващия сайт BIRD.bg. Фирмата не е декларирана в България, както трябва по закон, посочиха от медията.

Санкциите за Пеевски по "Магнитски"

През юни 2021 г. САЩ санкционираха по „Магнитски“ Делян Пеевски, бизнесмена Васил Божков и Илко Желязков - бивш заместник-директор на Държавната агенция за технически операции (ДАТО), който бе назначен за заместник-председател на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства. Санкционирани бяха и дружествата, притежавани или контролирани от тези лица: САЩ обявиха санкции срещу Делян Пеевски и Васил Божков.

На 10 февруари 2023 г. тримата бяха наказани по „Магнитски“ и от Обединеното кралство. Според Лондон те са замесени в престъпления, свързани с корупция, включително злоупотреба с публични средства.

"Великобритания и САЩ предприемат координирани действия за изкореняване на корупцията в България“, съобщи тогава британското външно министерство и изтъкна, че "бивш депутат, бивш служител на националната сигурност и най-богатият човек в България бяха санкционирани от Обединеното кралство и САЩ за злоупотреба с власт чрез пренасочване на държавни средства в своя полза".

Великобритания връчи забрана за пътуване на Пеевски и останалите, а активите им бяха замразени съгласно глобалния антикорупционен режим на санкции на Обединеното кралство: Валят санкции: И Великобритания удари по Пеевски, Божков и Желязков.

Остава въпросът как Пеевски е станал „лице със значителен контрол“ в британската фирма G NED Ltd. на 3 юни 2024 година (вижте тук и тук).

Фирмата G NED Ltd. - какво се знае?

Компанията се занимава с "други дейности по подпомагане на бизнеса, които не са класифицирани другаде", гласи информацията в британския регистър.

Тя сменя адреса си на „6 Коуп Стрийт“, Лондон, когато Пеевски заменя Григор Неделчев като директор. Последният е бил назначен на поста на 1 септември 2016 г., като адресът на фирмата години наред е бил Flat 9 Highview, 75 Елингтън Хил, Лондон.

В момента статусът на компанията е следният: "Активно предложение за заличаване". Тя е с просрочени сметки.

В България - очевидно - Делян Пеевски не среща проблеми със закона. "Глобалният закон „Магнитски“ би могъл да бъде причина за адекватни, бързи и своевременни действия на националните власти, които да проверят, обосноват и наложат при спазване процесуалните закони съответните мерки, така че последните да бъдат годен обект на съдебен контрол“ – т.е. при наличието на национален закон, какъвто в случая не е налице. „Поради тази причина съдът приема, че законът „Магнитски“ няма пряко приложение на територията на Република България, като същият няма и не би могъл да притежава качеството на източник на правото, респективно да послужи за правно основание при приемане на мерки като оспорваните". С това позоваване на две решения на Върховния административен съд от 2022 г. през октомври 2024 г. тогавашният служебен правосъден министър Мария Павлова отговори на двама депутати има ли законов механизъм у нас за защита на лица, включени в списъка със санкционирани на Службата за контрол на чуждестранни активи (OFAC) към финансовото министерство на САЩ по закона „Магнитски“.

