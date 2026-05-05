Пеевски отвърна на удара да бъде разследван откъде има толкова пари

Предложение за създаване на парламентарна комисия за установяване на данни и обстоятелства относно нерегламентирано влияние върху политически, икономически и обществени процеси от страна на икономическо - олигархичен кръг "Капитал", оглавяван от олигарха Иво Георгиев Прокопиев, ще внесе днес, 5 май, ПГ на ДПС. Това съобщи пресслужбата на водената от санкционирания по "Магнитски" и от Великобритания български депутат Делян Пеевски формация "ДПС Ново начало".

Припомняме, че вчера, 4 май, беше направено предложение парламентарна комисия да разследва имуществото на Пеевски.

Освен това - в края на януари стана ясно, че Софийската градска прокуратура е образувала досъдебно производство за потенциални значителни несъответствия в декларираните приходи на Пеевски.

За последно дотук, когато излязоха новите имуществени декларации на лицата на публични постове в България (август 2025 година, т.е. отнася се за промени в имуществото през 2024 година), Пеевски е декларирал пет къщи, четири от които с двор, а също така апартамент, ателие и гаражни клетки в София. Пеевски е декларирал и пет леки автомобила, има и сериозни банкови сметки.

Аргументи или не точно

В прессъобщението на формацията на Пеевски се настоява, че кръгът "Капитал" бил свързан с "дефинирането на понятието "олигархичен модел" през последните 20 години. Кръгът бил "неотменна част от управленските процеси в страната през значителен период от време след 2009 г., чрез инфилтриране на свързани с "Капитал" лица в политическата система, както и в законодателната, изпълнителната, местната и съдебната власт. (...) Характерна особеност на този модел е изграждането на цялостна екосистема от взаимосвързани структури – политически партии, медии, неправителствени организации, експертни мрежи и икономически субекти, функциониращи паралелно на държавата и взаимодействащи с нея по начин, който поражда обосновани и доказуеми съмнения за зависимости и нерегламентирана огромна власт върху публични органи и ресурси". Конкретни примери за лица, експерти, икономически субекти и неправителствени организации - с имена, обаче липсват в прессъобщението.

За сметка на това обаче ДПС на Пеевски иска да нямало повече "сива зона", в която ключови решения за бъдещето на държавата да се възприемат като резултат не от публичен и демократичен процес, а от задкулисни зависимости, символ на завладяната държава".

"Създаването на временна анкетна комисия е акт на институционална отговорност. Това е инструментът, чрез който Народното събрание може да възстанови своята конституционна роля на върховен представителен орган, упражняващ контрол върху всички процеси, засягащи обществения интерес", настоява формацията на Пеевски.

