Официално: Прокуратурата проверява над 100 млн. лв. разлика в доходите на Пеевски

Софийската градска прокуратура е образувала досъдебно производство по сигнала на съпредседателите на "Да, България" Божидар Божанов и Ивайло Мирчев за потенциални значителни несъответствия в декларираните приходи на санкционирания за корупция от САЩ и Великобритания лидер на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски. През септември Мирчев и Божанов изпратиха сигнал до Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество, Националната агенция за приходите и до главния прокурор.

Според тях Пеевски е декларирал повече дивиденти, отколкото неговите фирми му изплащат. Тези несъответствия може да са от пране на пари, от неплатени данъци. Институциите следва да проверят всичко това и макар те да се контролират от него, това са числа, които могат да се сметнат. Още: "Дяволът е в детайлите": Атанас Атанасов се тревожи кой ще вземе материалите от закритата КПК (ВИДЕО)

Информацията за несъответствието

"По-конкретно, в периода 2017-2024 г. начисленият дивидент от декларираните дружества е 49 512 000 лв., изплатеният дивидент е до 26 063 000 лв., а декларираните доходи от дивидент пред КПК/КПКОНПИ са на стойност 157 644 069 лв. Въпреки, че за периода 2022-2023 г. няма разпределен дивидент, и въпреки големия размер на направените разходи, наличностите в банковите сметки остават почти непроменени, в размер малко над 4 млн. лв.", казват от партията.

От тези данни излиза, че отчетеният от Пеевски получен дивидент е с около 100 млн. лв. повече от изплатения от двете му дружества дивидент за същия период.

От "Да, България" обясняват, че съгласно публично достъпната информация в Търговския регистър, Делян Славчев Пеевски е едноличен собственик на капитала на две дружества - "ИНТРЪСТ ЕАД" (ЕИК 204589733) и "ИНТ ЕООД" (ЕИК 204589523). В други дружества, според проверката в Търговския регистър, Пеевски не фигурира. При търсене в международната отворена търсачка Open Corporates пък излизало единствено участието на Пеевски в G NED Ltd. във Великобритания, където той е санкционирано лице.

Съгласно публично достъпната информация в Търговския регистър, Делян Славчев Пеевски е едноличен собственик на капитала на две дружества - "ИНТРЪСТ ЕАД" (ЕИК 204589733) и "ИНТ ЕООД" (ЕИК 204589523). В други дружества Пеевски не фигурира съгласно Търговския регистър. При търсене в международната отворена търсачка Open Corporates пък излиза единствено участието на Пеевски в G NED Ltd. във Великобритания, където обаче той е санкционирано лице. Още: Кална кампания, снимки и компромати: Предсрочните избори след оставката на Радев

По-конкретно, от партията сезираха редица институции както следва:

От страна на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество - за извършване на всеобхватна проверка и преценка за евентуално наличие на несъответствие между имущество/разходи и законни източници на финансиране и предприемане на действия при наличие на законови предпоставки за това.

От страна на Националната агенция за приходите - за извършване на всеобхватна проверка, с която да се верифицира съответствието на декларираните доходи от дивиденти с начислените/изплатени по ГФО суми, данъчната основа и внесените данъци (вкл. върху дивиденти и доходи от наем), както и декларирането и облагането на доходите от наем от наемодателите, както и при наличие на установени нарушения да бъдат предприети навременни мерки.

От страна на прокуратурата - всестранна и обективна проверка на база на изложената информация от анализ на публично достъпни данни за потенциално наличие на признаците, от обективна и субективна страна, на съставите по смисъла на глава седма от особената част на Наказателния кодекс и по-конкретно текстовете на чл. 253, 253а и чл. 255 от Наказателния кодекс.