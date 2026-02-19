Спорт:

Пълна прозрачност в проектите: Новият регионален министър пое властта от Иванов

19 февруари 2026, 14:13 часа 334 прочитания 0 коментара
Новият служебен министър на регионалното развитие и благоустройството Ангелина Бонева официално пое управлението на ведомството от своя предшественик Иван Иванов. На церемонията по предаване на властта Бонева заяви, че основната ѝ мисия през следващите три месеца ще бъде работата за честни избори, осигуряването на стабилност в сектора и недопускане на спиране по ключови инфраструктурни обекти.

Като водеща задача в работата си, новият министър посочи организационно-техническата подготовка на предстоящите избори, в частта, която е от компетенциите на МРРБ и ГД ГРАО.

"Влизам в министерството с ясната задача да бъда добър стопанин за тези три месеца. Моята цел не са политическите обещания, а експертното управление. МРРБ не трябва да спре да работи -  проектите продължават, а прозрачността ще бъде водеща", категорична бе министър Бонева.

Досегашният министър Иван Иванов пожела успех на служебния кабинет и подчерта, че оставя ведомството в добро състояние, с добър напредък по много от ключовите проекти и работата по тях да продължи с високо качество и в добри темпове.

Ивелин Стоянов
Ивелин Стоянов Отговорен редактор
