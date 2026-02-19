Израелският външен министър унижи Русия в ООН: Вие да говорите за мир - забавно е (ВИДЕО)

"Беше много забавно да чуя представителите на Руската федерация да говорят за международното право, за окупация, за анексиране на територии и мирно разрешение (на военен конфликт). Трябва да призная, че едва сдържах смеха си". Това заяви израелският външен министър Гидиън Саар, който представи държавата си в ООН.

Israeli Foreign Minister Gideon Saar addressed Russia’s ambassador at the UN Security Council, saying it was amusing to hear the Russian Federation speak about international law, occupation, annexation of territories and peaceful conflict resolution. He said he could barely stop… pic.twitter.com/qjIzZ31tpt — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) February 19, 2026

Думите на Саар безспорно обаче може да се разглежда като "присмял се хърбел на щърбел". Унищожителната война на Путинова Русия в Украйна е отдавна ясно видима за всички, но поведението на Израел в Газа и в Западния бряг също не може да бъде скрито напълно. Голямата разлика е, че Израел отговори на нечуваната атака на "Хамас" от 7 октомври, 2023 година - но дали мащабът на отговора е пропорционален, това вече е обект на критики от немалко държави, включително западни: например Франция, Испания, Нидерландия.

Двете войни - в Украйна и в Газа, си приличат по едно: и руският лидер Владимир Путин, и израелският премиер Бенямин Нетаняху са издирвани за военни престъпления и има заповеди за ареста им, издадени от Международния наказателен съд в Хага. Нито Русия, нито Израел признават юрисдикцията на съда.

Още: Зеленски: Болезнено е, че Тръмп се отнася с Путин по-добре, отколкото той заслужава (ВИДЕО)