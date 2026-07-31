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Със скандал заради Деня на будителите: Парламентът гласува датата на президентските избори

31 юли 2026, 11:26 часа 895 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Със скандал заради Деня на будителите: Парламентът гласува датата на президентските избори

Окончателно Народното събрание насрочи изборите за президент и вицепрезидент на България за 25 октомври 2026 г. и потенциалния балотаж за 1 ноември 2026 г. В последния пленарен ден от настоящата сесия на парламента депутатите подкрепиха решението със 138 гласа "за", 7 "въздържали се" и нито един глас против.

Дебатът обаче не премина без напрежение. От "Демократична България" заявиха, че не подкрепят определената дата. Зам.-председателят на ДСБ Йордан Иванов обяви, че тази пленарна седмица се е видяло какво става, когато цялата власт е в ръцете на един човек. "Не намираме за правилно втори тур на президентските избори, какъвто вероятно ще има, да е в неделя на официален празник", настоя депутатът и посочи, че учители, читалища, детски градини и всички образователни институции ще са ангажирани със събития по повод 1 ноември - Деня на будителите.

"Не е проява на авторитаризъм, дискутирано е на председателски съвет", посочи в отговора си председателя на парламентарната група на управляващите Петър Витанов.Оказва се, че само от ПП не са подписали предварително решението на председателски съвет.

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"Смисълът е колкото може по-рано да проведем изборите, има и частичен местен вот, още по-добре, за да може докато времето е хубаво и приятно повече хора да излязат и упражнят задължителното си право на глас. Затова се спряхме на тази дата, в съответствие с вижданията на цялата опозиция. Моля в името на тази колегиалност да гласуваме тези дати", настоя Витанов.

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"Когато и да са изборите, ние ще се явим, и вероятно резултатът няма да е добър за вас. Смисълът да са на 25-и изборите е да пресрещнете по-рано всички гафове, които прави този кабинет ден след ден", отговори в дупликата си Иванов, като впоследствие от ДБ не участваха в гласуването.

С друго свое решение депутатите официално се излизат в почивка от 5 до 23 август.

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