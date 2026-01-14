Радостин Василев: Най-добре да не се пипа ИК

"Най-добре да не се пипа Изборният кодекс", каза лидерът на МЕЧ Радостин Василев пред медиите в парламента. Според него в този парламент има мнозинство за незаконни и нечестни избори. "Те нямаха такова мнозинство само през 2021 г., когато бях председател на Правна комисия. Това, което се прави в момента е опит за саботиране на сегашните машини, които присъстват заедно с машините", смята Василев.

Той визира така наречените броячки, които по думите му са идея още на Карадайъ преди повече от 12 години.

"Тази идея беше добре възприета от Хамид Хамид и тези всичките, които я възприеха, сега са в "Ново начало". Това е идея, която цели да бъде саботиран сегашния изборен процес. Мисля, че ИТН са вносители на тези машини за броене. Ние сме против въобще да се пипа кодекса, нищо няма да бъде постигнато", категоричен е Василев.

Според него честни избори могат да бъдат направени само с мнозинство, което иска да се провеждат честни избори. По думите му от "изчезващите ИТН, БСП, АПС и Борисов и Пеевски не очаква изборни промени, които да са в полза за обществото".

Служебният премиер

Лидерът на МЕЧ изрази мнение и кой да бъде служебен премиер.

"Единственият, кото има смисъл да бъде назначен, е Андрей Гюров. Само той би могъл да има относителна самостоятелност в избора на вътрешен министър", заяви Василев.

Той разкритикува и конституционната промяна по време на сглобката, в която парламентът е непрекъсваем. ОЩЕ: Нови машини на гласуване от "Пеевски и Борисов": Как ще "освинят" изборите - отговор от Божанов (ВИДЕО)