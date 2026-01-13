Лайфстайл:

Нови машини на гласуване от "Пеевски и Борисов": Как ще "освинят" изборите - отговор от Божанов (ВИДЕО)

13 януари 2026, 19:07 часа 334 прочитания 0 коментара
Оптични скенери, това е тактически ход на Борисов и Пеевски, с който да кажат: "Ето, като толкова искат машини, ще има машини. Но тези машини първо са много по-съществена промяна - не са нещо, което вече познаваме. По-важното - те запазват всички схеми за манипулиране и купуване на гласове". Това заяви лидерът на "Да, България" Божидар Божанов предвид обявения нов протест от ПП-ДБ пред Народното събрание (сградата на бившия Партиен дом в София) - ОЩЕ: "Продължаваме промяната - Демократична България" свика протест за 100% машинен вот

Каква е промяната, която се готви от доскоро властимащите под формата на законопроект? Обяснението на Божанов: "Връща се индианската нишка, която в балканските държави се нарича български влак. Това е когато се вкарва една попълнена бюлетина, след това се изкарва непопълнена и така си върви купуването на гласове със стопроцентова гаранция, че всеки купен глас е правилен, а не е объркан". 

Защо ще стане така с т.нар. машини на Пеевски и Борисов - защото щял да се поставя само един печат на бюлетините, според обяснението на Божанов. С желанието си да вкарат такива скенери, те искат купуването на гласове да продължи, убеден е той:

Божанов написа във Facebook друго: "Как се въвежда изцяло нов вид машини за два месеца? Или се въвежда зле на принципа "в мътна вода риба се лови най-лесно" с всички изборни измами, или не се въвежда изобщо и към средата на март ЦИК казва "не може да стане, затова - 100% хартия". Win-win за Пеевски и Борисов. Lose-lose за избирателите".

Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
Изборен кодекс Купуване на гласове машинно гласуване Божидар Божанов предсрочни парламентарни избори 2026
