Рая Назарян: Ротацията мина плавно, Бюджет 2026 е по-скоро консервативен

Процесът по ротацията мина плавно. Това това каза председателят на Народното събрание Рая Назарян по БНТ. "Ние показахме политическа зрялост и не можем за бъде упреквани за това, че поддържаме политическа стабилност в динамична международна среда", добави тя. "Аз държа да отбележа, че в коалицията имаме своето уважение, имаме своето доверие. Минахме през изключително много предизвикателства, които, мисля, че няма нужда да споменавам колко пъти имаше вот на недоверие, тази ситуация с референдума, решението на Конституционния съд, което преформатира изцяло композицията на Народното събрание и така нататък. Така че смятам, че всички тези предизвикателства направиха коалицията по-единна и с повече уважение се отнасяме едни към други и разчитаме едни на други", посочи още Назарян.

По думите ѝ, в парламентарната демокрация всичко е въпрос на парламентарно мнозинство. „Без парламентарно мнозинство няма нито правителство, нито бюджет, нито избор на регулаторни, контролни надзорни органи, нито реализиране на каквато и да било политика”, добави Рая Назарян.

Взимането на решения е разписано от самото начало в нашето споразумение за съвместно управление. Там гласуват от трите партии по трима представители. И, слава богу, до момента почти не се е налагало да гласуваме. Винаги с единодушие взимаме решенията. Но иначе всеки е добре дошъл да дава становище и анализи, тъй като всеки има различен опит и сме експерти в различни области“, обясни още тя, като уточни, че ДПС-Ново начало нямат право на вот, въпреки че подкрепят кабинета.

Бюджет 2026

Новоизбраният председател на парламента бе категорична, че бюджетът за 2026 г. е консервативен. "Благодарение на това, че в момента България има редовно правителство, бюджетът за 2026 година ще бъде внесен преди бюджетната година, за която се отнася. Което е един от големите приоритети, заради които се създаде коалицията. Реално оттук нататък, в рамките на следващите дни, предстои трите бюджетни закона да бъдат разгледани от Тристранния съвет, след което Министерският съвет да ги приеме и да ги внесе в Народното събрание. Оттам нататък вече ще се ясни и конкретните параметри по политиките и можем да започнем вече конкретния дебат. Но от обсъжданията до момента, от това което е ясно, че няма да има съществени промени в политиките, нито по отношение на приходите, нито по отношение на разходите. Бюджетът ще бъде балансиран според разписаното национално законодателство и в този смисъл бихме могли да го определим повече като консервативен, отколкото като реформаторски“, заяви Назарян.

"Бюджетът ни е в евро, което означава, че от 1 януари 2026 година и държавата, и Българската народна банка ще могат вече да приминат през този процес съвсем плавно и безпроблемно. Разбира се, всеки технически въпрос по тази тема е изцяло в компетенциите на изпълнителната власт. А що се отнася до референдума, това изкане на президента беше изцяло противоконституционно. И аз съм сигурна, че той самият е наясно с това, тъй като самият Конституционен съд има произнасане в тази посока. И всеки юрист би постъпил по абсолютно същия начин, а именно с разпореждане да върне изкането на президента като недопустимо. И по този въпрос мога да кажа, че госпожа Киселова не е била сама в обсъждането и взимането на решението, защото ние заедно сме обсъждали, сме правили анализ на законодателството, така че да постъпим по най-правилния и законосъобразен начин”, каза още Рая Назарян.

За Лукойл

„Всяка държава преговаря самостоятелно, защото има редица особености. Всяка държава, разбира се, която има такива активи. Като пример ще ви дам Унгария, която работи с руски петрол, докато България отдавна не работи с руски петрол. Но от момента на обявяване на тези санкции българското правителство е в контакт и е провело всички важни разговори, както с американската страна, така и с европейските ни партньори, т.е. с Европейската комисия, с ОПЕК и всички важни посолства. Тези преговори продължават и в рамките буквално на няколко дни, може би до сряда, ще има вече конкретни решения, които да бъдат взети, обявени, изготвени и внесени в Народното събрание, за да може да бъде защитен максимално българският интерес“, обясни Назарян.

Тя потвърди, че един от вариантите е искането на дерогация, за която ще се преговаря. „Вие видяхте, че ние в петък взехме едно решение на Народното събрание, с което ограничихме износа на дизел и авиационно гориво. Като разбира се, това решение е една превантивна мярка, която се дава с акт на директора на агенция "Митници" да преценява какво количество да бъде изнесено, за да може да има спокойствие на вътрешния пазар. И да, гориво има. Не трябва хората да се претесняват, гориво има, както в рафинерията, което го преработва, така и в данъчните складове и отдел на съвсем различно място е държавният резерв“, увери председателят на парламента.

„Докато Радев е президент, той няма право да прави партия“

„Във вчерашното изявление на президента Радев имаше нещо друго, много по-притеснително. Той сподели, че група от хора събират средства от негово име за президентска партия и ги обяви като измамници. Аз го призовавам, разбира се, ако той вече не е взел съответните мерки, да подаде сигнал към компетентните органи, защото това са сериозни неправомерни деяния по смисъла на нашия Наказателен кодекс. И ако подминем тази тема с мълчание, това означава, че ние ставаме съучастници в нещо, което не е редно да съществува. И аз вярвам, че неговата администрация вече е взела отношение. А що се отнася до самата идея за президентска партия – редно е да кажем, че докато господин Радев е президент, той няма право да прави партия. След като вече не е президент, той може да прави всичко, както всеки пълнолетен български гражданин“, категорична бе тя.

Елин Димитров
