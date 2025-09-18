"С най-нежния глас ми каза, че съм мишка": Ивелин Михайлов закъснял за работа заради Пеевски

Лидерът на "Величие" Ивелин Михайлов се оплака, че е закъснял с поне час за работа заради Делян Пеевски, като по-късно в кулоарите двамата се разминали и лидерът на "ДПС - Ново начало" го нарекъл "Мишка" с "възможно най-нежния глас". По думите му, ако един мъж иска да каже нещо - го казва в лицето на един човек, за да може и той да му отговори. "Аз можеше да го нарека: прасе. "Хора, които се познават, си казват по различен начин. Някои си викат: пиленца, патенца. Ние може да си казваме мишка и прасе", каза още Михайлов.

Михайлов е видял "малка частна армия"

Лидерът на "Величие" разказа, че днес сме станали свидетели на изключителна наглост, направена от управляващата коалиция, в която е включен и Делян Пеевски.

"В залата ще се разглежда дали да се махнат колите на президента, видяхме сутринта как една малка частна армия отцепи целия център, Народното събрание", каза Михайлов. Михайлов пита защо такъв огромен разход за държавата се прави за един депутат и председател на парламентарна.

Той визира протеста на "Продължаваме промяната", които блокираха входовете на Народното събрание, за да попречат на Пеевски да дойде на работа и последвалите словесни сблъсъци между него и "Продължаваме промяната".