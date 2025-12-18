Започна ли държавата да набира доброволци за армията по училищата?

Представители на армията изнасят часове в училищата, където запознават учениците с възможността да се присъединят към българската армия. За това съобщават родители в социалните мрежи и учебни заведения.

Специалисти от Централното Военно Окръжие обикалят класните стаи в страната и разясняват на младежите изискванията и процедурите за кандидатстване във военните училища и университети.

Военните се срещат с големите ученици

На своята Фейсбук страница СУ "Назъм Хикмет" в с. Медовец, община Дългопол, съобщава, че преди ден такава среща е била проведена с ученици от горните класове.

"Днес учениците от 10. и 11. клас на нашето училище имаха честта да се срещнат с представител на Централното Военно Окръжие – Варна I степен. Срещата беше изключително полезна и целенасочена, като основната ѝ тема беше представяне на възможностите за професионална реализация и образование в структурите на Българската армия", става ясно от публикацията.

Източник: Facebook/СУ "Назъм Хикмет"

Училищните власти съобщават, че представителят на българската армия е разяснил ​изискванията и процедурите за кандидатстване във военните училища и университети, предимствата на военната професия и различните пътеки за кариерно развитие, както и е акцентирал върху важността на дисциплината, отговорността и патриотизма.

Родителите - раздвоени

В други училища армейски представители също са агитирали младежите да обмислят присъединяване към армията. Някои родители не скриха скептицизма си по въпроса. "Моля, споделете дали във вашите училища по време на час на класа идват гост-лектори за военно обучение. Днес синът ми е получил тази листовка", пише майка, публикувайки визитка с призив за присъединяване към войската, дадена на учениците.

Източник: Facebook

Мнозина родители обаче приветстват инициативата на военното министерство с аргумента, че живеем в сложни времена и България трябва да бъде адекватно подготвена във военно отношение.

"В армията има голям недостиг на кадри и още по-голям недостиг на качествени такива. Като се популяризира тази възможност, се увеличава възможността да има повече кандидати, което означава по-добро сито и по-качествени военни. Ако, недай боже, бъдем въвлечени във война, ще бъдат мобилизирани всички годни за военна служба мъже, не само работещите в армията, обаче от подготовката на работещите в армията зависи да не загубим твърде много мъже и синове при такъв хипотетичен сценарий", гласи един от коментарите.

"Българската армия има нужда от хора, които да са готови да защитят българския народ, ако се наложи. Все пак, няма наборна военна служба, която да осигури подготвени войници", пише друг потребител.

Мнозина са на мнение, че въпросът се преекспонира и някои родители прекаляват с чувствителността, защото по други държави армейското вербуване по училищата било много по-агресивно.

Други път уточняват, че в училищата има заявена подобна национална програма - "Изучаване и съхраняване на традициите и историята на българската армия" или пък просто става въпрос за часове по представяне на професии.

Недостигът на кадри в българската армия

В началото на годината бившият министър на отбраната Ангел Найденов заяви, че българската армия изпитва сериозен недостиг на военнослужещи, като общият недокомплект достига около 22%.

"Особено тревожно е положението при младшите офицери, защото има недостиг на желаещи да учат и във висшите военни училища", подчерта той.

Според данните, представени от бившия военен министър, в резерва на въоръжените сили липсват около 2500 души. Още по-притеснителна е ситуацията със запаса, който от 2010 г. насам е намалял с 50%. Тенденцията продължава с годишен спад между 5 и 7%.

В края на април 2024 г. пък настоящият министър на отбраната в оставка Атанас Запрянов обяви, че във въоръжените ни сили има некомплект за около 6000 длъжности. Най-голям е дефицитът при гвардейците - 63%. При въоръжените сили е около 22%, а в сухопътните достига 30%. Вакантни длъжности, но единични бройки, са обявени и в Съвместното командване на специалните операции и в служба "Военна полиция".

В опит да привлече повече желаещи Министерството на отбраната вдигна заплатите в сектора с 30% от 1 януари тази година. Така най-ниската заплата в армията стана 2296 лв. Анализ на ведомството показа, че това е повишило интереса към военната професия от 3 до 5 пъти.