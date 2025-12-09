С патриотични песни и плакати "Не на омразата" започнаха контрапротестите във Ветово, Видин и Белица (ВИДЕО)

С патриотични песни, народни хора, български знамена и партийни флагове, както и плакати "Не на омразата" започнаха контрапротестите на "ДПС - Ново начало" във Видин, Ветово, област Русе и Белица, област Благоевград. Те са в подкрепа на правителството и в подкрепа на санкционирания от САЩ и Великобритания лидер на партията Делян Пеевски. Митингите са насочени срещу политическото напрежение, което според "ДПС - Ново начало" е насаждано от опозицията, провокациите и опитите за дестабилизация на държавата в навечерието на най-важната и последна стъпка към пълноценната европейска интеграция - въвеждането на еврото в България и провалянето на приемането на бюджета.

Знаем, че протестът вече започна и в Кърджали, който се счита за бастион на партията, като там прозвуча и химна на България.

Протестите засега изглеждат мирни и спокойни, като в районе е засилено полицейското присъствие.

Вижте как започнаха протестите

На протеста във Ветово прозвуча "Я кажи ми, облаче ле бяло", докато на протеста се забелязвлат хора от всякакви възрасти. ОЩЕ: Автобуси с контрапротестиращи пристигат в Кърджали, плакати ги чакат пред централата на Пеевски (СНИМКИ)

На протеста във Видин вече се заформи хоро, което беше започнато от хора в народни носии, като по време на официалната част бяха поканени на сцената представители на местнат власт, а говорител от сцената обяви, че протестът е и в подкрепа на правителството на Росен Желязков.

В Белица пък звучи песен на Веселин Маринов "За теб, Българийо", като хората са се събрали в центъра на града, като развяват българско знаме, европейско знаме и партийни флагове на "ДПС - Ново начало".