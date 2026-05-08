Седем депутати на Румен Радев не го подкрепиха за премиер

124 депутати от "Прогресивна България" гласуваха кандидатурата на Румен Радев за премиер и структурата на Министерския съвет, а 122 народни представители одобриха и персоналния състав на новото редовно правителство. Общата численост на парламентарната група на ПБ обаче е 131 депутати, показа справка след проведените три гласувания за клетвата на новата власт.

Оказва се обаче, че именно девет са депутатите, които са избрани вече за редовни министри - предполага се, че именно те не са подкрепили проектосъстава на кабинета Радев, от който те самите са част.

В началото на заседанието камерите на БНТ показаха, че от "Прогресивна България" се регистрират 101 души. Информация за отсъстващи и причини за това липсва.

