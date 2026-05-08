Йотова заговори за подводни камъни след гласуването на кабинета "Радев" (ВИДЕО)

Президентът Илияна Йотова заговори за подводни камъни след гласуването и клетвата на кабинета "Радев". Това стана ясно от изявлението й пред медиите. "Смятам, че има много подводни камъни, които тепърва ще заварят в много министерства, които са от години. Според мен работата трябва да започне с един много сериозен анализ на това, което заварват, за да се предприемат освен дългосрочните и краткосрочни мерки", добави Йотова.

Има ли резерви към министрите?

Йотова няма резерви към министрите, като заяви, че познава немалка част от министрите и е работила с тях в различно качество. "Смятам, че имат професионалния багаж зад себе си и куража да управляват", добави още Йотова.

Президентът коментира и министрите в кабинета, свързани с ИТН. "Не смятам, че те са влезли в правителството на Радев като представители на ИТН. Преценена е очевидно тяхната експертиза и г-н Радев им е възложил голямо доверие", добави Йотова.

Приоритетите на Радев

Тя пожела успех на правителството и заяви, че гражданите очакват да бъдат изпълнени предизборните обещания. "Няма да правя оценка на това, което чух в пленарна зала, защото всяка една парламентарна група е суверенна и е решила какви да бъдат посланията. В нито едно от изказванията нямаше оспорване на програмата, която представи г-н Радев. Това са най-важните приоритети, които стоят пред България и българските граждани за решаване. Ще се започне с бюджета за 2026 г. и ощ ев понеделник ще бъдат внесени пакет от закони, свързани с намаляване на цените, с ограничаване на инфлацията и първия закон за ремонт в съдебната система", заяви Йотова.