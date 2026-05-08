Кабинетът "Радев" е факт, само "Прогресивна България" го подкрепи (ВИДЕО)

След като в края на 2025 година последният редовен кабинет трябваше да подаде оставка под натиск от безпрецедентни в новата история на България протести, от днес (8 май) страната отново има редовна власт. Кабинетът "Радев" бе избран от 52-ото Народно събрание със 122 гласа "за". Структурата и състава на правителството с министър-председател Румен Радев бе гласуван от самостоятелното мнозинство на "Прогресивна България". Изненадващо, парламентарната група на ГЕРБ (36 депутати) гласува "въздържал се", а всички останали (ДПС, "Демократична България", "Продължаваме промяната" и "Възраждане") бяха "против".

Направи впечатление, че кворумът в пленарна зала бе осигурен едва от 182 депутати и много отсъстващи - 30 от ПБ и почти цялата парламентарна група на ДПС не се регистрира.

107-мото правителството ще има министър-председател, четирима заместник министър-председатели и общо 18 министри.

Преди гласуването Радев си постави основна задача да бори "галопиращите цени". Това, по думите на бъдещия премиер, е най-важната тема пред властта и затова още в понеделник правителството ще внесе в парламента законопроекти срещу високите цени. "Нямаме никакви илюзии за кризите и изпитанията, които стоят пред правителството, което след малко ще търси вашата подкрепа. Галопиращи цени, липсващи реформи, тежка глобална икономическа и енергийна криза и ескалиращи конфликти", каза Радев.

В речта си в Народното събрание премиерът няколко пъти изтъкна проблема с "галопиращите цени", но не даде конкретика какви мерки и законодателни промени ще предложи кабинетът, за да ги овладее. Непосредствена задача пред правителството ще бъде и промяната на Закона за съдебната власт преди избора на нов Висш съдебен съвет и Инспекторат.

Кой кой е?

