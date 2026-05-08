"Демократична България" вади нова комисия. Този път за "джуджетата" и "нотариусите" в съдебната система

"Демократична България" ще предложи нова временна парламентарна комисия, този път насочена към влиянието на т.нар. "джуджета" и "нотариуси" в съдебната система. Това обяви от парламентарната трибуна Ивайло Мирчев по време на дебатите за избора на кабинета "Радев". В острото си изказване депутатът от ДБ обвини новото управление, че вместо да започне реален демонтаж на "модела Пеевски", показва неразбиране за ролята на временните парламентарни комисии и отказва да подкрепи разследвания, свързани с влиянието на задкулисието.

"Следващата седмица ние ще предложим нова комисия за джуджетата и Нотариусите в съдебната система", заяви Мирчев, като намекна за мрежи за влияние и зависимости в съдебната власт. По думите му представители на системата "много добре знаят кой ги вика в хотел "Берлин" и какво се случва след това".

Изказването му дойде само ден след като мнозинството в 52-ото Народно събрание отхвърли предложението на ДБ за създаване на временна комисия, която да проверява несъответствия между официално декларираните доходи, имущество и реален стандарт на живот на Делян Пеевски. Комисията, станала популярна като "комисията Пеевски", не събра достатъчно подкрепа, след като депутатите от "Прогресивна България" масово се въздържаха. Тогава от ДБ обясниха, че целта не е "народен съд", а упражняване на парламентарен контрол върху институции, които според тях не разследват достатъчно активно съмненията около имущественото състояние и влиянието на Пеевски.

"Пеевски гледа по същия начин"

В речта си Мирчев директно се обърна към Румен Радев с думите, че българските граждани са му дали "огромно доверие и огромна задача" - да разглоби модела на зависимости в държавата. Според него обаче нищо в пленарната зала не показва, че този модел е разклатен.

"На първия ред е Пеевски, гледа по същия начин, вдясно са представителите на ВСС, гледат подчинени както преди", каза Мирчев.

Той атакува и отказа на управляващите да подкрепят комисията за Пеевски, като подчерта, че временните комисии вече са доказали ефективността си в парламента. Като пример даде комисиите по казусите Gemcorp и "Боташ", които според него са извадили важна информация за действията на държавата.

Мирчев предупреди, че обещаният "демонтаж на модела" не може да остане само на думи и призова новото управление да покаже реални действия, "без лупинги и без гъвкави изпълнения".