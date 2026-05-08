"Продължаваме промяната": Демонтажът на модела "Борисов-Пеевски" се отлага (ВИДЕО)

От "Продължаваме промяната" отправиха серия от критики към кабинета "Радев", като поставиха под съмнение както състава на правителството, така и готовността му да изпълни основното очакване на избирателите - демонтажа на "модела Борисов-Пеевски". Лидерът на ПП Асен Василев заяви от парламентарната трибуна, че стабилността на управлението няма да зависи от броя депутати зад него, а от това дали решенията му ще бъдат легитимни в очите на обществото и дали ще отговарят на очакванията на хората.

Според него мандатът, даден на "Прогресивна България", е бил именно за "демонтаж на модела", което означава решенията в съдебната система - особено в прокуратурата - да се взимат според закона, а не "по телефонно нареждане". Василев подчерта още, че парите на данъкоплатците трябва да работят в полза на гражданите, а не да "изтичат по схеми".

"Това, което виждаме, е, че демонтажът за момента се отлага. Надяваме се не за дълго", заяви той.

Бившият финансов министър предупреди управляващите, че не могат да управляват "напук на желанията на българските граждани", като припомни протестите от края на миналата година. По думите му общественото доверие не е даденост и зависи от конкретните действия на властта.

В изказването си Василев очерта и двата възможни сценария пред новото управление. Според него единият е да обвинява предишните управляващи за всички проблеми в държавата - подход, който той определи като "пагубен". Другият вариант бил кабинетът да се съсредоточи върху реалните решения.

Като пример той посочи периода, в който настоящият финансов министър Гълъб Донев е бил служебен премиер и е представил проектобюджет с дефицит от 6,4%, обяснявайки, че това е реалното състояние на държавата. По-късно обаче бил приет бюджет с 3% дефицит.

"Това е въпрос на политически решения, а не на съдба и предначертания", каза Василев.

"Миш-маш" от неизвестни хора"

Критики към състава на кабинета отправи и депутатът от ПП Велислав Величков, известен и с участието си в инициативата "Правосъдие за всеки". Той определи предложения екип като "странен миш-маш от хора, неизвестни, със спорни автобиографии и без доказана експертиза".

Величков атакува включването на кадри на ИТН в бъдещото управление, като заяви, че партията на Слави Трифонов има "нула обществено доверие". Специално внимание той отдели на кандидата за министър на земеделието Пламен Абровски, за когото каза, че има "меко казано спорна автобиография".

Депутатът изрази разочарование и от номинацията на Николай Найденов за министър на правосъдието. По думите му от ПП очаквали "авторитетно име", познато и доказано в юридическите среди.

"Видяхме го, но го търсихме", каза иронично Величков, добавяйки, че дори депутати са питали кой е кандидатът за поста.

Той припомни още, че Найденов е бил главен секретар на Висшия съдебен съвет по времето на Сотир Цацаров като главен прокурор, както и на антикорупционната комисия, докато тя е била ръководена отново от Цацаров.