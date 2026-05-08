"Това ще бъде най-потресаващо некадърното правителство": Теодор Ушев обяви, че се оттегля от културната сцена

Все имах лоши предчувствия и сантименти, но състава на "новото" правителство ги надмина. Това ще бъде най-потресаващо некадърното правителство, което България е имала.

Такова разочарование изрази аниматорът Теодор Ушев, който има номинация за "Оскар" и е бил член на журито, раздаващо Оскарите.

Още: "Разграждането на модела": Борбата на Радев с олигархията ще е важна за едва 20% от българите

"Минавам в нелегалност"

Той коментира състава на новото правителство на "Прогресивна България" на бившия президент Румен Радев, изразявайки подчертания си скептицизъм към фигурата на новия културен министър Евтим Милошев.

"За министъра на културата дори не искам да говоря - освен да заявя, че окончателно прекъсвам всичките си отношения, свързани с Българската културна среда. Май...ата ви! Минавам в нелегалност", написа още Ушев.

Той изрази критично мнение и към новия министър-председател на страната - партийния лидер Румен Радев.

Още: "Най-информираният човек в държавата": Костадинов атакува Румен Радев с негови думи за еврото (ВИДЕО)

"А що се отнася до Премиера - настъпи мотиката. Единственият му шанс да оцелее беше да се прави на недосегаем, и да дърпа конците, мълчейки. И да гръмне бушона, когато нещата се провалят. Сега ще трябва да отговаря за всичко", коментира аниматорът.

"Клета, клета България!", завършва позицията си той.

Новият министър на културата

Евтим Милошев е широко коментиран в културните среди след обявяването му за министър. Той вече има опит като министър в двата служебни кабинета на Димитър Главчев. Там обаче той беше министър на туризма.

Милошев е работил като продуцент на предавания в bTV и БНТ и NOVA. През 2006 г. участва в създаването на продуцентска къща.

През 2009 г. е сред основателите на Асоциацията на филмовите и телевизионните продуценти в България (АФТП). Член е на Управителния ѝ съвет до 2012 г., когато е избран за неин председател.