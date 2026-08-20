Атанас Атанасов обяви: Андрей Гюров ще е кандидат за президент

До дни ще бъде издигната кандидатурата на бившия служебен премиер Андрей Гюров за президентските избори. В момента вече се изгражда инициативен комитет, който да застане зад кандидатурата. Това съобщи депутатът от ПП-ДБ и бивш лидер на ДСБ Атанас Атанасов в ефира на Нова телевизия. „Името на Гюров е сред най-предпочитаните от страна на коалицията ДБ за десен кандидат за президент срещу вече обявилата кандидатурата си Илияна Йотова“, каза той.

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По думите му разговори с лидера на ГЕРБ Бойко Борисов за подкрепа на Гюров ще води инициативният комитет и самият той.

"Това е единственият вариант да се противостои на тази концентрация на червена власт в България", заяви Атанасов. И добави, че целта е да бъде мобилизирана проевропейската демократична общност и да бъде избегнато разпиляването на гласове.

Засега единствените, които официално са обявили кандидатурите си за президент са Илияна Йотова и Иван Христанов. Не е ясен дали от партия "Възраждане" ще издигнат свой кандидат за президент, но има предположения, че това ще е лидера Костадин Костадинов.