20 януари 2026, 17:53 часа 394 прочитания 0 коментара
Скандал в правна комисия: Депутат от ГЕРБ нарече ПП-ДБ "бавноразвиващи се" (ВИДЕО)

Остри сцени белязаха работата на парламентарната правна комисия по време на обсъждането на промените в Изборния кодекс, след като председателят на комисията Анна Александрова от ГЕРБ прекъсна изказване на депутат от опозицията, като спря микрофона му и обиди народните представители, като ги нарече "бавноразиващи се".

Напрежението възникна в хода на дебата по общия законопроект за изменения в изборните правила, когато съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов поиска думата за процедурна реплика. Вместо да допусне продължаване на обсъждането, Александрова реагира остро и повиши тон, заявявайки: "Вие не давате думата, аз давам думата тук!".Още: Правна комисия затвърди скенерите за гласуване: Дебат за тайната на вота и бюлетината

Ситуацията бързо излезе извън рамките на нормалния парламентарен дебат. Председателят на комисията отправи лични нападки към представители на ПП-ДБ, обвинявайки ги, че "идват да играят театър", а малко по-късно демонстративно изключи микрофона на Божанов, като физически отстрани ръката му от пулта. "Не си взимайте думата, аз Ви я давам, моля Ви", заяви Александрова, докато прекъсваше изказването му.

"Когато вие говорите тъпотии..."

Реакцията на Божанов беше насочена не толкова към самото прекъсване, колкото към тона и езика, използвани от председателя. По думите му опитът да се влезе в конкретика по текстовете на Изборния кодекс е предизвикал изнервяне, стигнало до квалификации като "бавноразвиващи се". "Когато вие говорите тъпотии за букси и някакви ротативки, ние не казваме, че сте бавноразвиващи се", заяви депутатът, като призова за елементарно уважение в комисията. Още: На комисия: По искане на „Възраждане“ броят на секциите извън ЕС ще бъде ограничен

В основата на конфликта стоеше въпросът дали предлаганите промени ще се прилагат и при частични местни избори - тема, по която опозицията настоя за ясно и недвусмислено разяснение. Вместо конкретен отговор, Александрова заяви, че текстовете "важат за всичките", без да допусне допълнителна дискусия.

Ивайло Анев
Ивайло Анев Отговорен редактор
Изборен кодекс правна комисия Анна Александрова Божидар Божанов
