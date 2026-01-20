Скандал в правна комисия: Депутат от ГЕРБ нарече ПП-ДБ "бавноразвиващи се" (ВИДЕО)

Остри сцени белязаха работата на парламентарната правна комисия по време на обсъждането на промените в Изборния кодекс, след като председателят на комисията Анна Александрова от ГЕРБ прекъсна изказване на депутат от опозицията, като спря микрофона му и обиди народните представители, като ги нарече "бавноразиващи се".

Напрежението възникна в хода на дебата по общия законопроект за изменения в изборните правила, когато съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов поиска думата за процедурна реплика. Вместо да допусне продължаване на обсъждането, Александрова реагира остро и повиши тон, заявявайки: "Вие не давате думата, аз давам думата тук!".Още: Правна комисия затвърди скенерите за гласуване: Дебат за тайната на вота и бюлетината

Ситуацията бързо излезе извън рамките на нормалния парламентарен дебат. Председателят на комисията отправи лични нападки към представители на ПП-ДБ, обвинявайки ги, че "идват да играят театър", а малко по-късно демонстративно изключи микрофона на Божанов, като физически отстрани ръката му от пулта. "Не си взимайте думата, аз Ви я давам, моля Ви", заяви Александрова, докато прекъсваше изказването му.

"Когато вие говорите тъпотии..."

Реакцията на Божанов беше насочена не толкова към самото прекъсване, колкото към тона и езика, използвани от председателя. По думите му опитът да се влезе в конкретика по текстовете на Изборния кодекс е предизвикал изнервяне, стигнало до квалификации като "бавноразвиващи се". "Когато вие говорите тъпотии за букси и някакви ротативки, ние не казваме, че сте бавноразвиващи се", заяви депутатът, като призова за елементарно уважение в комисията. Още: На комисия: По искане на „Възраждане“ броят на секциите извън ЕС ще бъде ограничен

В основата на конфликта стоеше въпросът дали предлаганите промени ще се прилагат и при частични местни избори - тема, по която опозицията настоя за ясно и недвусмислено разяснение. Вместо конкретен отговор, Александрова заяви, че текстовете "важат за всичките", без да допусне допълнителна дискусия.