Скенерите скараха предизборно партньорите: Уплашиха се от промени през нощта

Депутатите от парламентарните групи на БСП-Обединена левица и "Има такъв народ" - съответно Габриел Вълков и Александър Рашев обясниха какво представлява сканиращите машини, приети в Изборния кодекс и как ще гласуваме на предсроящите предсрочни парламентарни избори.

Габриел Вълков обясни, че Изборният кодекс не трябва да се пипа в "12 без 5". "Смяната в Изборния кодекс е кардинална и дали има време сканиращите устройства да бъдат донесени два месеци преди предсрочни избори", запита той в студиото на bTV. Той уточни, че не е против сканиращите машини, но е против да влезе веднага, на тъмно и точно на тези предсрочни избори.

Полунощ "12 без 5" скара партньорите

Снимка: БГНЕС

Вълков посочи още, че депутати от БСП-Обединена левица няма да се регистрират в пленарна зала, докато се правят опити "в 4 часа през нощта да се променя Изборният кодекс". Той добави, че това, което искат левите е да се гласува с машини и с хартия, а скенерите за гласуване да бъдат въведени през януари 2027 година или за по-следващите предсрочни избори, когато и да било да са те.

Според него ГЕРБ, ДПС и "Има такъв народ" са готови да отидат към "броячките тип скенери", а БСП настоява хората имат избор дали да гласуват с машина или с хартия.

Габриел Вълков повтори позицията на БСП-Обединена левица, че след като президентът Румен Радев влиза в политиката, би бил партньор, а не опонент на левите.

Впоследстиве колегата му от "Има такъв народ" Александър Рашев опонира на Вълков и защити машините скенери в Изборния кодекс. Рашев отговори още на депутата от БСП, че забравя, че има подписан договор в Съвета за съвместно управление за промяна в Изборния кодекс и премахване на "мъртвите души" от изборното законодателство. Тогава БСП не бяха против, напомни му Александър Рашев.

Той поясни още, че е участвал в работната група за промени в Изборния кодекс, като в нея са били още Мая Димитрова от БСП и Анна Александрова от ГЕРБ-СДС.

Александър Рашев определи като "политическа шизофрения" страха от скенерите за машините от страна на ПП-ДБ и БСП-Обединена левица. Той смята, че критиките спрямо скенерите са неоснователни.

Александър Рашев се обърна към групата на БСП и заяви, че промените в Изборния кодекс не се правят в "12 без 5".

