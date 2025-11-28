Управляващите няма да изтеглят бюджета. Готви се "друг тип" увеличаване на осигуровките (СНИМКИ)

"Тристранният диалог е възстановен. Чухме предложенията на бизнеса, чухме мерките на синдикатите. Предстои тези предложения да бъдат остойностени от финансовото министерство, да ги обсъдим с коалиционните партньори и да намерим балансирано решение, което да удовлетворява всички". Това обяви финансовият министър Теменужка Петкова след края на срещите с представителите на работодателите и синдикатите във формат "тристранка" в сградата на финансовото ведомство.

Срещите са извънредни и идват ден след обявеното от лидера на ГЕРБ Бойко Борисов изтегляне на проектобюджета за 2026 г. заради социалното напрежение и многохилядните протести в сряда. По думите на Петкова обаче "бюджетът не е изтеглен, а е приет на първо четене в НС", а просто е "отложена бюджетната процедура". Председателят на финансовата комисия в парламента Делян Добрев обясни какво означава това:

"Двата малки бюджета са гледани на комисия на второ четене. Правилникът ни позволява да внесем допълнителен доклад, след като изчистим предложенията между правителството, работодателите и синдикатите и имаме готовност да преразгледаме преди второто четене. Имаме достатъчно време, така че ако се обединим около приемливи мерки, може до края на годината да имаме приет бюджет. Оптимист съм, но нека не слагаме каруцата пред коня - във вторник следобед ще видите мерките", подчерта Добрев.

Още: Пеевски за ПП-ДБ: Трябва да благодарят много на АИКБ, че им направиха протеста

Доволни ли са работодателите и синдикатите?

По думите на Кирил Домусчиев от Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) работните срещи са били ползотворни и отчете наличието на множество допирни точки със синдикатите. "Другата седмица се надявам да се обединим трите страни и да направим такива промени, че работещите и фирмите да могат да запазят своите доходи и да запазят своята конкурентоспособност без да ощетяваме хората, които са в публичния сектор или на синдикалните организации. Имаме добър диалог в тази посока", подчерта той.

От своя страна президентът на КНСБ Пламен Димитров обърна внимание, че протестите срещу предложения от управляващите бюдоет 2026 са били с различни основи и искания, като изтъкна техните синдикални протести в сряда преди големия вечерен протест пред Партийния дом. "Трябва да се реши откъде могат да се намерят между 850 и 1,5 милиарда евро, за да могат все пак да се увеличат заплатите. Няма как да има заплати на ниво от 1400 лева и те да не протестират - те са по улиците с нашите знамена и те протестират също", каза Димитров.

Още: "Да изтеглят бюджета и да не правят импровизации": ПП-ДБ плашат властта с нови протести

Нови осигурителни мерки?

По време на своето изказване обаче президентът на КНСБ каза още, че са работили и в посока търсене на възможности за подобряване на устойчивостта на осигурителната система с "други механизми, извън или заедно с някакво увеличение, друг тип увеличаване на осигурителната вноска или ако можем да я заместим с нещо друго". И още: "Постигнахме известни резултати, които остава да бъдат изчислени от специалистите и да видим докъде ще стигнем. Постигнахме съгласие за това, че има няколко сектора в администрацията заплащанията са унизително ниски и нещо може да бъде направено - земеделие, горски сектори и т.н. Търсим баланс, без да нарушаваме разходната част. Във вторник срещите продължават", каза той.

Според лидера на КТ "Подкрепа" Димитър Манолов е "очевидно, че нещата не вървят добре, но могат да станат и по-зле", визирайки досегашната липса на диалог в Съвета за тристранно сътрудничество. "Затова си поставихме за задачи да намерим максимално многото допирателни точки, работихме 6-7 часа снощи и намерихме такива възможности", потвърди също той.

Още: "ПП-ДБ всяват смут в системата": Финансовият министър обвини опозицията в подкрепа на сивата икономика (ВИДЕО)