Борисов нареди бюджетът да бъде изтеглен (ВИДЕО)

27 ноември 2025, 10:05 часа 1669 прочитания 1 коментар

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов призова бюджет 2026 да се изтегли, стана ясно от изявлението му пред медиите в парламента. По думите му това ще се обсъди с премиера Росен Желязков на Съвета за съвместно управление между партньорите. "Казах им този бюджет да се изтегли. Да намерят законова форма, защото е приет на първо четене, докато не се възстанови диалогът с тристранката, докато всички не седнат и не се разберат как ще се управлява в следващите години - ще се работи със стария бюджет", каза още лидерът на ГЕРБ. 

Той заяви, че Асен Василев до август месец не е приемал бюджет, т.е. няма нищо фатално. Според него също така няма никакво значение, че ще влезем в еврозоната без бюджет. Още: Борисов и Пеевски падат заради Бюджет 2026: Прогнози. Костадинов "забравя" различията с ПП-ДБ

Протестите срещу бюджет 2026

Борисов коментира и протестите срещу бюджета снощи, като обърна внимание на присъствието на Васил Божков - Черепа. "От Черепа ли да се страхувам? Какво ме питате?", каза още Борисов.

Лидерът на ГЕРБ отговори и защо не е отишъл на протеста снощи, като заяви: "Когато има шампионска лига и играе Реал Мадрид - да отида на протест?". 

Все пак той заяви, че дори един човек да протестира, се опитва да чуе какво казва. "В някои от исканията има разум, а и самият аз десетилетия съм работил в диалог с тристранката", добави Борисов.

