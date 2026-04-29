Служебната власт връща още едно ключово решение на кабинета "Желязков", свързано с държавните имоти

Правителството оттегли предложението до Народното събрание на Република България за одобряване на Програмата за упражняване правата върху имоти - държавна собственост, и върху имоти - собственост на държавни публични предприятия, и отмени решения на Министерския съвет, съобщават от пресслужбата на изпълнителната власт след края на заседанието на кабинета в сряда.

Към Програмата е проявен значителен обществен и медиен интерес. По тази причина с Решение № 536 от 7 август 2025 г. Министерският съвет предлага на Народното събрание да разгледа и одобри Програмата, както и да приеме решение, с което до одобряването й да не се извършват разпоредителни действия с държавни недвижими имоти в полза на трети лица, освен за нуждите на държавни органи, агенции и комисии, общини и публични предприятия.

Още: Властта свърза продажбата на имоти от кабинета "Желязков" с Вълка и потъващите милиони от ББР (ВИДЕО)

Към настоящия момент предложението не е разгледано и прието от 51-то Народно събрание.

Целта на проекта е да се осигури възможност за бъдещото редовно правителство да направи анализ на предложението до 52-то Народно събрание и при преценка да се предложат промени, съобразно провежданата държавна политика и програмата на правителството за управление на страната в областта на държавната собственост.

Още: Единодушно решение: София ще придобие знакови сгради и неизползвани терени за нуждите на града