Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

Служебната власт връща още едно ключово решение на кабинета "Желязков", свързано с държавните имоти

29 април 2026, 16:12 часа 311 прочитания 0 коментара
Снимка: Правителствена пресслужба
Правителството оттегли предложението до Народното събрание на Република България за одобряване на Програмата за упражняване правата върху имоти - държавна собственост, и върху имоти - собственост на държавни публични предприятия, и отмени решения на Министерския съвет, съобщават от пресслужбата на изпълнителната власт след края на заседанието на кабинета в сряда.

Към Програмата е проявен значителен обществен и медиен интерес. По тази причина с Решение № 536 от 7 август 2025 г. Министерският съвет предлага на Народното събрание да разгледа и одобри Програмата, както и да приеме решение, с което до одобряването й да не се извършват разпоредителни действия с държавни недвижими имоти в полза на трети лица, освен за нуждите на държавни органи, агенции и комисии, общини и публични предприятия.

Още: Властта свърза продажбата на имоти от кабинета "Желязков" с Вълка и потъващите милиони от ББР (ВИДЕО)

Към настоящия момент предложението не е разгледано и прието от 51-то Народно събрание.

Целта на проекта е да се осигури възможност за бъдещото редовно правителство да направи анализ на предложението до 52-то Народно събрание и при преценка да се предложат промени, съобразно провежданата държавна политика и програмата на правителството за управление на страната в областта на държавната собственост.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Още: Единодушно решение: София ще придобие знакови сгради и неизползвани терени за нуждите на града

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивелин Стоянов Отговорен редактор
Държавни имоти кабинетът Желязков кабинетът Гюров
Още от Политика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес