Спасяването на Сарафов започва: Прокурори скочиха на Владимир Николов, обвиниха го в злоупотреба и лични зависимости

Управителният съвет на Асоциацията на прокурорите в България (АПБ) излезе с остра публична позиция срещу бившия си председател Владимир Николов, като го обвини, че е използвал организацията за изграждане на личен имидж и за кариерни цели. От асоциацията подчертават, че Николов няма мандат да говори от нейно име и определят част от твърденията му като неверни и клеветнически.

Припомняме, че в петък доскорошният окръжен прокурор на Плевен Владимир Николов даде изненадващо остро интервю, в което обвини нелегитимно и незаконно заемащия поста на и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов в упражняване на натиск и изпращане на заплахи срещу него. Николов беше отстранен с дисциплинарно наказание от ВСС по предложение на Сарафов. "Знаете ли от какво ги е страх Джуджетата? От светлината. Ние трябва да изсветлим и трябва да решим всички тези казуси – и Джуджета, и приятели, и Семейства, и Нотариуси, и да го изчистим всичко това и аз лично, и вярвайте, много други честни и почтени прокурори се борим всеки ден за това", каза Николов пред bTV.

От своя страна служебният правосъден министър Андрей Янкулов определи интервюто като историческо - Вицепремиерът: Виждаме толкова дългоочакваното автентично лидерство в прокуратурата.

Спасяването на "редник" Сарафов

В своята позиция прокурорите посочват още, че асоциацията им под ръководството на Николов била използвана като "инструмент за осигуряване на персонална защита на главния прокурор", визирайки Иван Гешев.

Ето и пълния текст на изявлението им:

Във връзка с публични изявления на г-н Владимир Николов, в които се правят внушения за „натиск“, „репресия“ и „принципност“ и други от позицията на АПБ, Управителният съвет заявява следното:

I. АПБ не е и не може да бъде използвана като персонален щит на главния прокурор:

Под ръководството на г-н Николов, АПБ бе използвана като инструмент за осигуряване на персонална защита на главния прокурор 2019-2023 г. В разрез с добрите практики за дейността на организацията и без знанието на УС, видно от наличната вътрешна документация, множество декларации и публични текстове - над десет броя, са били изготвяни и разпространявани без предварително обсъждане и изрично решение на управителния орган.

Поради съдържащи едностранчиви оценки и похвални квалификации по адрес на тогавашния главен прокурор, в публичното пространство бе формирано мнение, че съсловната организация провежда политика на персонална лоялност, в разрез с институционалната независимост.

II. АПБ не следва да се използва за трупане на личен имидж и кариерно израстване:

В публичното пространство и в професионалната общност г-н Николов дълго време бе възприеман като близък до бившия главен прокурор и като лице, което е черпило легитимност и влияние от тази близост. УС намира за неприемливо днес да се изгражда обратен образ – на „борец срещу зависимости“, без ясна самокритика и без отчет за предходното поведение и публичните позиции, както и за сметка на АПБ.

В противоречие на общоприетите норми за функциониране на професионални организации, дълго време АПБ е била трамплин за постигане на личните кариерни амбиции на г-н Николов, в т.ч. при проведените избори за членове на прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет.

III. Злоупотреба с доверие:

Непонятно и до днес остава причината за решението на г-н Николов за трайно обвързване на АПБ, с конкретен представител от академичните среди, с цел осъществяването на дейности по проекти, финансирани от частни фондации и с членския внос на магистратите. Неприемлива бе и практиката за присъствие и активното участие на лица без членствено или функционално основание в работата на общите събрания и обсъжданията на АПБ.

При преглед на наличната документация и финансово-организационни следи от периода на предходното управление на АПБ в тази връзка са установени редица нередности, което пораждат основателни съмнения за допуснати правонарушения.

УС призовава г-н Николов да прекрати внушенията, че говори от името на АПБ. Категорично не приемаме използването на организацията за персонални кампании, легитимация на определени политически или кадрови зависимости – стари или нови. Г-н Николов изразява единствено личното си мнение, с оглед на това, че преди близо една година с решение на Общото събрание на АПБ същият бе освободен от поста на председател, а съставът на УС бе обновен. Решението е влязло в сила и не е било обжалвано, поради което е окончателно и задължително за всички членове и органи на АПБ. Поради това г-н Николов няма мандат да изразява становища от името на АПБ и да внушава институционална подкрепа за направените от него коментари.

УС на АПБ изразява острото си възмущение от отправените от г-н Николов изцяло неверни, обидни и дори клеветнически твърдения, както по адрес на организацията, която е ръководил, така също към ПРБ и кадровия орган. Наясно сме с мотивите за това поведение и заявяваме, че същите противоречат на принципите за независимост, интегритет и етично поведение на българските прокурори.