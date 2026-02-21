Ясен Петров разказа трудностите при подготовката и обясни екзотичния си тактически ход

Старши треньорът на Добруджа – Ясен Петров, даде своето мнение след изключително важния успех на добричлии над Монтана в битката на дъното от 22-рия кръг на Първа лига. Специалистът разказа за трудностите при подготовката за самия мач заради метеорологичните условия през зимата. Бившият национален селекционер отговори с усмивка на въпрос за пускането на централния нападател Ивайло Михайлов в сърцето на отбраната.

Ясен Петров за Михайлов: Малки хитринки

„Доволен съм от характера с оглед развитието на самия двубой. За футбол в този месец може малко да се говори. След двубоя ни с Враца почти не тренирахме на нормален терен. Искам да благодаря на хората, които предните два дни почистиха терена. Благодарение на тях проведохме нормална среща. Посвещавам този успех на тях и на момчетата. Искам да кажа голямо благодаря, както и на моята внучка, която има рожден ден“, заяви Петров след победата на Добруджа над Монтана.

„Имаме двама наказани – Вашко Оливейра и Матеус Леони, трябва да се съберем за следващия важен двубой – срещу противник като Черно море. Перфектен беше. Малки хитринки, ние ги бяхме отработили. Доволен съм. Момчето влезе за това, което свърши. Продължаваме по същия начин, предстои ни следващ финал. Колкото трудно, толкова и лесно. Имаме само какво да спечелим, има какво да се радват момчетата. Всеки мач оттук нататък за нас е финал“, завърши той.

