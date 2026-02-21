Министър Трайков: Възстановяването на ПАВЕЦ "Чаира" е в решаващ етап, ремонтът на хидроагрегат 2 приключва

Служебният министър на енергетиката Трайчо Трайков инспектира на място хода на ремонтно-възстановителните дейности в ПАВЕЦ „Чаира“ – стратегически обект за балансирането на електроенергийната система на страната. "Неслучайно на втория ден от мандата на правителството съм тук. След авариите през 2022 г. цялата страна се питаше какво се случва и как вървят ремонтно-възстановителните работи. Днес мога да кажа, че е свършена изключително много и сериозна работа", заяви министър Трайков.

Напредък по хидроагрегатите

Ремонтът на хидроагрегат 2 е към своя финал, като съоръжението вече има натрупани 2757 работни часа. Приложеното иновативно техническо решение е доказало своята ефективност и е използвано и при рехабилитацията на хидроагрегат 3.

Беше прегледан ходът на възстановителните работи на хидроагрегат 3, което е следващ ключов етап от работата по съоръжението. Екипът на НЕК пое ангажимент пускането му в експлоатация да бъде в началото на април. От 17 февруари са в ход т.нар. „сухи“ пускови проби на агрегата – първият етап от изпитанията, включващ цялостна проверка на комуникацията и взаимодействието между системите. Очаква се този етап да продължи около три седмици, след което ще започнат реалните пускови изпитания.

За хидроагрегат 1 е сключен договор за ремонт, като се изпълняват подготвителни дейности по рехабилитацията. Най-сериозното техническо предизвикателство остава хидроагрегат 4. Министърът обясни, че за хидроагрегат 4 ще бъде приложен поетапен и комплексен подход, включващ:

Анализ на строително-монтажния риск и техническо проектиране; Безопасен демонтаж на съществуващото оборудване; Доставка и монтаж на ново оборудване.

В тази връзка предстои обявяване на нови процедури в рамките на следващите месеци.

Публична пътна карта и прозрачност

В рамките на посещението министър Трайков разпореди изготвянето на детайлна пътна карта за цялостното възстановяване на централата. Документът ще бъде публично представен и ще съдържа конкретни срокове, етапи и отговорности.

„Кризите в системата трябва да се овладяват. Затова съм тук – за да има яснота, контрол и прозрачност“, подчерта министърът.

Проверки на високите сметки за електроенергия

Министърът съобщи още, че е провел спешна среща с председателя на Комисия за енергийно и водно регулиране (КЕВР), за да бъде информиран за хода на проверките по сигналите за високи декемврийски сметки за електроенергия.

По думите му част от жалбите са основателни и за тях ще бъде извършен пълен анализ, включително чрез независима лаборатория и проверка на билинг системите. Окончателните резултати се очакват до края на февруари – началото на март.

В случаите, в които се установят грешки, ще бъдат предприети компенсации – чрез прихващане от следващи сметки или възстановяване на суми. Електроразпределителните дружества вече са започнали действия по отработените сигнали.

Министърът призова всички граждани, които имат съмнения за нередности, да подават сигнали до КЕВР, за да бъдат разгледани по установения ред.

Роля за енергийната сигурност

ПАВЕЦ „Чаира“ е най-голямата подземна централа на Балканите и ключов инструмент за гъвкавостта и сигурността на електроенергийната система. Възстановяването на мощностите ѝ ще повиши способността за балансиране на натоварванията, за реакция при аварийни ситуации и за поддържане на стабилни параметри на напрежение и честота.

"Имаме ясен план, системна работа и експертен капацитет. Убеден съм, че ще възстановим пълния потенциал на ПАВЕЦ "Чаира" в интерес на енергийната сигурност на страната", заяви министър Трайков, цитиран от пресслужбата на ведомството.