Снегът пак ни "изненада": Стотици снегорини чистят цялата страна, опасни пътища и проходи спират шофьори

Общо 644 снегопочистващи машини обработват настилките по републиканските пътища, съобщиха от Агенцията "Пътна инфраструктура" (АПИ). Трасетата се почистват и са проходими при зимни условия. Сняг продължава да вали в почти цялата страна. Работата продължава, за да се осигури безопасността на движение.

Временно поради обилен снеговалеж и почистване на пътните платна е спряно движението на камиони над 12 т по пътя Русе – Разград и през „Котленския“ проход. Ограничение за МПС над 10 т има в участъка Русе – Бяла. Планинските проходи Превала и Рожен са затворени за тежкотоварни автомобили с ремаркета и полуремаркета.

Свлачища и опасност от падащи камъни наложиха временни ограничения в движението в областите София и Пазарджик. Преминаването по път II-82 София – Самоков, в района на „Златна рибка“, продължава да е ограничено поради паднала скална маса. Обходното трасе е по път III-181 Бистрица – Железница – Ярема – Самоков.

В област Пазарджик затворен за движение е участъкът от път ІІ-84 между село Варвара и гара Костандово (от км 10 до км 29). Причината е надвиснала скала над пътното платно. Осигурени са обходни трасета през път II-37 Пещера – Батак и път III-842 Белово – Юндола, съобщава БТА.

За повишаване на безопасността и при необходимост е възможно да се затварят отделни участъци за обработка на отсечките с инертни материали. Там, където се налага заради силен вятър, снегонавявания или слаба видимост, е възможно трафикът да се ограничава временно до подобряване на метеорологичните условия и почистване на пътя, предупреждават от пътната агенция.

АПИ апелира шофьорите да тръгват с автомобили, подготвени за зимни условия, да карат със скорост, съобразена със зимните условия, да не предприемат рискови маневри, както и изпреварване на снегопочистващата техника. Блокирането на движението от превозни средства, които не са подготвени за зимни условия, затруднява пътуването на всички останали шофьори и работата на снегопочистващата техника, напомнят от пътната агенция.

Оранжев код за валежи от дъжд и сняг е обявен за днес за девет области в страната, съобщават на сайта си от Националния институт по метеорология и хидрология.