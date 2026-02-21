Словакия заплаши да спре тока на Украйна, тя атакува завод след завод в Русия (ВИДЕО)

Словакия ще спре да подава ток на Украйна, ако до 23-ти февруари не бъде възстановен транспорта на руски петрол по петролопровода "Дружба". Това обяви словашкият премиер Роберт Фицо в публикация във Facebook. Фицо е отдавна рупор в ЕС на реториката на руския диктатор Владимир Путин, но в случая "Дружба" не работи заради руски въздушен удар на 27 януари, който беше част от тогавашната поредна масирана комбинирана руска въздушна атака срещу цели в Украйна. Сред поразеното беше една от станциите на "Дружба" - ОЩЕ:

Украйна вече предложи на Словакия и Унгария доставки по друг петролопровод "Одеса - Броди", известен и с името "Сарматия". И той е постоянна цел на руските въздушни удари.

Украинските дронове вилнеят в Русия

Междувременно, властите в руския град Алметевск, Република Татарстан, съобщиха, че има масирана атака с дронове срещу промишлени обекти в района. "Регистриран е опит за масирана атака с дронове срещу промишлени обекти. Силите за противовъздушна отбрана и системите за електронна борба работят в засилен режим. Заплахата се неутрализира", написа в канала си в Телеграм Гюзел Хабутдинова, административен ръководител на район Алметевск. Оказа се, че една от целите е заводът "Радиоприбор" - на около половин километър от булевард "Зарипов и булевард "Строителите", където са заснети летящи далекобойни дронове, сочи анализ на руския опозиционен информационен телеграм канал ASTRA. Заводът произвежда електронни системи за авиацията, включително антенно-захранващи системи, приемник ADPR A-312-001 и други. Тези продукти се инсталират на всички видове самолети и хеликоптери. Заводът произвежда и широка гама от продукти за железопътен транспорт, включително покривни секции, ауспуси, радиаторни капаци за дизелови локомотиви, контактори, дъгогасителни камери и токови и претоварващи релета.

Drones were seen flying in Russia’s Tatarstan region. pic.twitter.com/Pgd3X8fsm1 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) February 21, 2026

"Днес районът беше атакуван от безпилотни летателни апарати. Благодарение на бързата реакция на системите за противовъздушна отбрана заплахата беше неутрализирана. Нямаше жертви. Производствените процеси в съоръженията в района не са нарушени и всички предприятия работят нормално. В момента няма заплаха за жителите или инфраструктурата в района. Моля ви да запазите спокойствие и да се доверявате само на официални източници на информация", уточни по-късно Хабутдинова, пак в канала си в Телеграм.

Не такова обаче е положението в Саранск, Република Мордовия. Геолокализация на видеокадри от пожар там показват, че гори военният завод "Електровипрямител", който е обект на западни санкции. Предприятието е най-голямата руска електротехническа компания с богат опит в разработването и производството на полупроводникови устройства и оборудване за множество индустрии, включително енергетика и транспорт. Компанията е в списъците със санкции на САЩ, Канада, ЕС, Великобритания, Швейцария, Нова Зеландия и Япония - защото доставя електроника за нуждите на руската армия. Руското министерство на извънредните ситуации потвърди в официалния си канал в Телеграм, че има пожар в завода.

A fire has broken out at the Elektrovypryamitel ZSP plant in Saransk, Mordovia. The facility produces power electronics, rectifiers, inverters and other specialized electrical equipment used in industry and Russia’s military industrial complex. #Russia pic.twitter.com/ehlE6rzfvG — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) February 21, 2026

По-рано стана ясно, че Украйна е ударила и рафинерията "Нефтогорски" в област Самара. Заводът играе важна роля в оползотворяването и преработката на въглеводородни суровини в региона и е част от петролната компания "Роснефт":

The Neftegorsk gas processing plant in Russia's Samara region was hit overnight. Five tanks are reportedly on fire. Explosions also heard in Donetsk. https://t.co/mmnpDw8MuL pic.twitter.com/UF52Cy2Zs5 — WarTranslated (@wartranslated) February 21, 2026

А на този фон, специализираното в работа с военни дронове звено "Алфа" на Службата за сигурност на Украйна (СБУ) направи равносметка на щетите, които е нанесло на руснаците за изминалата седмица

SBU Alpha special forces reported destroying 3 tanks, 4 armored vehicles, 16 artillery systems, 4 MLRS, 3 air defense systems, 2 EW systems, 231 vehicles, 227 drones, 17 robotic systems, 4 ammo depots and 4 fuel depots, and over 2000 Russian troops in the past week. #Ukraine pic.twitter.com/gxOgSCa5W8 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) February 21, 2026