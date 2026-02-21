Любопитно:

Без хора на Пеевски: Избраха водачите на листи в БСП за изборите на 19 април

21 февруари 2026, 14:35 часа 461 прочитания 0 коментара
Без хора на Пеевски: Избраха водачите на листи в БСП за изборите на 19 април

На заседание в събота Националният съвет на БСП утвърди 21 от водачите на листи с кандидати за народни представители за предстоящите парламентарни избори, съобщиха от партията. По-рано стана ясен и съставът на новия Изпълнителен съвет на лидера на формацията Крум Зарков.

Подборът бе извършен след проведен диалог по места и отразява желанието на партийните структури. Предстои останалите водачи и листите да бъдат избрани на следващото заседание на НС на БСП на 7 март.

Сред водачите на листи отпадат повечето имена от старото ръковоство и особено редовните министри в кабинета "Желязков", които се считаха за приближени до ДПС-НН заради влиянието в правителството - Борислав Гуцанов, Манол Генов, Иван Иванов.

Още: Голямо завръщане в политиката: Ето кой влиза в новото ръководство на БСП

Кой къде ще води?

Ето и пълен списък с определените дотук водачи на листи. Стигнало се е до напрежение с избора на останалите в някои от ключовите райони, но за тях решение ще бъде вземано допълнително. В столицата водачеството поемат лидерът Крум Зарков и две от младите обещаващи лица на партията - Габриел Вълков и Атанас Атанасов:

  • ​Благоевград 1 МИР: Гергана Орманлиева
  • Габрово 7 МИР: Николай Цонков
  • Добрич 8 МИР: Сияна Фудулова
  • Кърджали 9 МИР: Милко Багдасаров
  • Кюстендил 10 МИР: Иван Ибришимов
  • Ловеч 11 МИР: Николай Бериевски
  • Пазарджик 13 МИР: Петя Цанкова
  • Перник 14 МИР: Иво Серафимов Ангелов
  • Плевен 15 МИР: Илиян Йончев
  • Пловдив-област 17 МИР: Атанас Телчаров
  • Разград 18 МИР: Николай Пенчев
  • Русе 19 МИР: Деница Иванова
  • Сливен 21 МИР: Соня Келеведжиева
  • Смолян 22 МИР: Севдалин Хъшинов
  • София 23 МИР: Габриел Вълков
  • София 24 МИР: Крум Зарков
  • София 25 МИР: Атанас Атанасов
  • София-област 26 МИР: Владимир Георгиев
  • Стара загора 27 МИР: Иван Кръстев
  • Шумен 30 МИР: Валери Жаблянов
  • Ямбол 31 МИР: Красимир Йорданов

Новият изпълнителен съвет

Още: Всички разбираме, че БСП е в смъртна заплаха

По предложение на Зарков БСП избра и състава на новото си Изпълнително бюро. Лидерът на социалистите има четирима заместници, общо ръководството се състои от 18 души.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Почти изцяло нови хора влизат в управлението на столетницата. Бившият министър на околната среда Манол Генов обяви, че не иска да участва повече в листите за кандидат-депутати.

"Сега трябва да преодолеем първото препятствие, защото не е тайна, че БСП е заплашена, смъртоносно бих казал, от това да не попадне в парламента. Хората са объркани, раздвоени и заради участието ни в досегашното управление, и заради появата на нов проект в лицето на президента Радев", посочи Сергей Станишев, който вече е част от състава на ИБ.

Още: Йотова: Не може да сме държава на изтеклите мандати, "Петрохан" оголи тази рана

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛИ:

Атанас Мерджанов – 62 г. Народен представител от 1997 до 2001 г. и от 2005 до 2017 г. Бивш областен председател на БСП-Ямбол. Завършил е социология в СУ „Св. Климент Охридски”.

Донка Михайлова – 66 г. Четвърти мандат кмет на Троян (от 2011 г.). Народен представител от 2005 до 2009 г. Заместник-председател на Управителния съвет на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ). Председател на Съвета по местно самоуправление на НС на БСП. Завършила е „Финанси и кредит” в Стопанска академия „Димитър Апостолов Ценов” в Свищов. 

Жельо Бойчев – 51 г. Магистър по икономика в УНСС. Общински съветник в СОС от 2003 до 2013 г. Народен представител от 2013 до 2021 г. Зам.-председател на ПГ на „БСП за България” от 2017 до 2021 г. Досегашен член на ИБ на НС на БСП. 

Още: В БСП се готвят за разцепление при гласуването за секциите в чужбина

Иван Таков – 45 г. Общински съветник в София от 2011 г. до сега (четвърти мандат). Председател на постоянната комисия по транспорт и пътна безопасност в СОС. Председател на групата на „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ” в СОС. Председател на ГС на БСП-София от 2022 г. Зам.-председател на ГС на БСП от 2020 до 2022 г. Завършил е „Финанси” в Университета Макгил в Монреал (Канада).

ЧЛЕНОВЕ: 

Атанас Телчаров – 39 г. Магистър по „европейско земеделие и селски райони” в Аграрния университет – Пловдив и по „регионална сигурност” в СУ „Св. Климент Охридски”. Председател на Общинския съвет на Садово от 2015 г. Зам.-председател на Националната асоциация на председателите на общински съвети в Република България (НАПОСРБ). Член на НС на БСП от 2016 г. Председател на Областния съвет на БСП-Пловдив от 2025 г. 

Валери Жаблянов – 60 г. Доктор по политология от СУ „Св. Климент Охридски”. Бивш преподавател по политология в същото висше учебно заведение. Член на БСП от 1998 г. Член на НС на БСП от 2012 до 2020 г. и от 2025 г. Народен представител от 2013 до 2021 г. Зам.-председател на Народното събрание от 2017 до 2018 г. 

Още: "Дай глас": Стартира една от най-мащабните предизборни кампании на над 200 организации

Владимир Александров – 48 г. Магистър по „Открит добив” и „Корпоративен мениджмънт”. Завършил е първият випуск на Политическата академия към НПИ „Димитър Благоев” и на Института за политика „Паисий Хилендарски” към БАН за политически лидери. Бил е зам.-директор в „Елаците-Мед” АД. Кмет на Етрополе от 2023 г.

Габриел Вълков – 29 г. Завършил е „Политика и общество” в НБУ. Магистър по „енергийни пазари и услуги” в СУ „Св. Климент Охридски”. Бил е експерт към комисията по децата, младежта и спорта на СОС в продължение на 4 години и експерт към комисията по отбрана на народното събрание. Народен представител в 51-ото Народно събрание и председател на комисията по въпросите на младежта и спорта. Член на БСп от 2015 г. Бивш председател на МО в БСП-София и международен секретар на МО в БСП. Председател на НС на МО в БСП от 2022 г. Член на НС на БСП от 2022 г.

Еньо Савов – 37 г. Завършил е право в НБУ. Доктор по международно право и международни отношения в ЮЗУ „Неофит Рилски”. Трудовият му стаж включва: работа в нотариална кантора, международна компания, експерт към комисия в Народното събрание, сътрудник към офиса на евродепутат, ръководител международна дейност в „Ел Би Булгарикум”. Понастоящем е преподавател в ЮЗУ „Неофит Рилски”. Общински съветник в СОС от 2023 г. Бивш председател на МО в БСП-Панчарево. Председател на РС на БСП-Панчарево. Член на НС на БСП от 2020 г.

Йордан Младенов – 46 г. Завършил е агроинженерство в Аграрен Университет – Пловдив и „Стопанско управление” в ТУ-Габрово. От 2003 до 2013 г. е председател на УС на Бизнес център – Пещера, занимаваща се с разработване и кандидатстване по европейски проекти. Бивш областен председател на БСП-Пазарджик и бивш народен представител. Втори мандат кмет на Пещера. Председател на Постоянната комисия по европейски фондове, механизми и инструменти към Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ). 

Мина Кутева – 29 г. Завършила е „Връзки с обществеността” в СУ „Св. Климент Охридски”. Бивш председател на БСП-Сердика. Член на бюрото на ГС на БСП-София с ресор „социални мрежи и медии”. Член на БСП от 2014 г. и член на НС на БСП от 2025 г. Има частен бизнес в сферата на ПР-а. 

Павел Раличков – 44 г. Магистър по „Компютърни системи и технологии” в Технически Университет-Варна. Специалист по авиационна логистика. Член на БСП от 2005 г. Член на НС на БСП от 2020 г. Председател на Градския съвет на БСП-Варна от 2022 г. Председател на Областния съвет на БСП-Варна от 2025 г. Общински съветник във Варна от 2023 г.

Петко Димитров – 33 г. Завършил е счетоводство в УНСС. Собственик и управител на една от най-бързо развиващите се компании в сферата на финансовите консултации. Има дългогодишен опит в сферата на банкирането и финансите. Член на БСП от 15 години. Председател на РС на БСП-Сердика. Член на ИБ на ГС на БСП-София от 7 години. Общински съветник в СОС в периода 2019-2023 г. Председател на МО в БСП-София от 2018 до 2020 г. и зам.-председател на МО в БСП от 2018 до 2022 г.   

Пламен Владимиров – 38 г. Завършил е политология в СУ „Св. Климент Охридски”. Член на БСП от 2010 г. Член на НС на БСП от 2020 г. Зам.-председател на РС на БСП-Илинден. Член е на Комисията по идейно и програмно развитие на НС на БСП и на Съвета по външни работи на НС на БСП. Ръководител на Отдел „Организационна дейност, избори и кампания” на НС на БСП. Заемал е позицията на ръководител на Отдел „Избори” на НС на БСП и на експерт към същото звено. В периода 2021-2025 г. е бил „главен експертен сътрудник” към комисии в Народното събрание.  

Сергей Станишев – 59 г. Завършил е Историческия факултет на Московския държавен университет. Защитил е дисертация за научна степен „кандидат на науките” в същото висше учебно заведение. Специализирал е политически науки в Московската школа за политически изследвания и международни отношения в Лондонското училище по икономика и политически науки. Занимавал се е с журналистическа дейност. Председател на БСП от 2001 до 2014 г. Министър-председател на Република България от 2005 до 2009 г. Народен представител от 2001 до 2005 г. и от 2009 до 2014 г. Член на Европейския парламент от 2014 до 2019 г. Председател на ПЕС от 2011 до 2022 г. 

Светлана Шаренкова – 64 г. Завършила е „Социална психология” в Московския държавен университет. Доктор по политология и Професор хонорис кауза в УниБИТ. Преподава „Геополитика и цивилизационни модели” в Института по лидерство към УниБИТ. Работила е като научен сътрудник в Института по социология на БАН, зам.председател на Комитета за младежта и спорта, Изпълнителен директор на Фонд „13 века България“. От 1997 г. е издател на печатни и електронни издания: в. ЗЕМЯ, в. Русия днес, в. Китай днес и др., както и на политическа литература от български и руски автори. Автор е на научни трудове и публицистични материали. Председател е на Форум “България-Русия”. Член е на БСП от 1987 г., като от 2012 г. е член на НС на БСП. Два мандата е председател на Съвета по култура и медии и член на Съвета по външна политика към НС на БСП. Делегат е на последните 3 конгреса на партията. 

Соня Келеведжиева – 65 г. Завършила е „Българска филология” в ПУ „Паисий Хилендарски”. Преподавател по български език и литература. Преподавател в ТУ-Сливен. Член на съюза на учените в България. Член на Съюза на българските писатели. Автор на 16 книги. Носител на престижни международни награди в областта на литературата и изкуството. Председател на неправителствена организация „Демократичен съюз на жените”. Общински съветник в Сливен в продължение на 4 мандата. Бивш председател на Общински съвет - Сливен. Председател на Областния съвет на БСП-Сливен. 

Трифон Панчев – 37 г. Завършил е право в СУ „Св. Климент Охридски”. От 2007 до 2019 г. развива бизнес, свързан със селското стопанство. Адвокат към Софийска адвокатска колегия от 2014 г. и съдружник в адвокатско дружество. От 2016 г. е член на Европейския атлетически съд към Европейската федерация по лека атлетика със седалище в Швейцария. Кмет на Дряново от 2019 г. Досегашен член на ИБ на НС на БСП.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Илиев
Ивайло Илиев Отговорен редактор
БСП предсрочни парламентарни избори водачи на листи Крум Зарков предсрочни парламентарни избори 2026
Още от Политика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес