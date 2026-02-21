Правителството на Гюров:

Първи атаки по Пеевски: Христанов е започнал проверка на "Магазин за хората"

21 февруари 2026, 16:31 часа 606 прочитания 1 коментар
"Служебният министър на земеделието Иван Христанов е започнал проверка на "Магазин за хората", тоест на “щанда за хората”. Това твърди общественикът и писател Радослав Бимбалов. Все още липсва официална информация и потвърждение от страна на ведомството.

"Ще се разбере за какво сме платили десет милиона, как са избирани доставчиците и каква е целесъобразността на цялата тая пеевска тъпотия, зад която застанаха всички популисти в парламента. Това няма да се бави, ще бъде бързо. Стискаме палци, Иван Христанов!", написа още Бимбалов.

Ивелин Стоянов
Ивелин Стоянов Отговорен редактор
