20-годишният Илиян Радулов прегази украинец, който е с 250 места по-напред, и се класира за финал

Националът на България за Купа „Дейвис“ Илиян Радулов се класира за финала на сингъл на турнира по тенис на клей в турския курорт Анталия с награден фонд от 15 хиляди долара. 20-годишният ни представител разгроми с 2:0 (6:2, 6:0) 368-ия в ранглистата на ATP Вячеслав Белински. Двубоят продължи едва 55 минути. Радулов е №616 в света, което не му попречи да постигне убедителен успех над намиращия се с около 250 места по-напред украинец.

Илиян Радулов победи Вячеслав Белински

Българинът доминира през цялата среща и спечели девет поредни гейма след 3:2 в първия сет. Той е загубил само три гейма в последните си два мача. Припомняме, че на четвъртфиналите надви Антони Фабр (Франция) с 6:1, 6:0. Това е четвърта поредна победа за него на турнира без загубен сет. В спора за титлата Илиян Радулов ще се изправи срещу победителя от двубоя между водача в схемата Макс Алкала Гури (Испания) и номер 3 Чезар Крецу (Румъния).

20-годишният тенисист в се завърна на корта в края на януари, след като шест месеца се възстановяваше от контузия. Още в първия си турнир той стигна до финал. После беше част от националния отбор на България за мача срещу Белгия за Купа „Дейвис“. Илиян Радулов има три спечелени титли на сингъл от турнири от веригата на Международната федерация по тенис (ITF).

