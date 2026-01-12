Спирала от нови избори или чертаене на червени линии: Социолог обяви какво ни очаква

Никак не е изключено да има нови избори и наесен. Не се очертават възможности за формиране на коалиция за управление, освен ако не се направят големи копромиси и не се прекрачат червените линии. Не изглежда вероятно да има устойчив кабинет след предсрочните парламентарни избори през пролетта. Това заяви пред bTV социологът Добромир Живков.

Какво свали кабинетът "Желязков"?

Снимка: БГНЕС

По думите му от една надежда в това правителството, че ще осигури политическа стабилност и да отговори на очакванията на обществото, на десетия месец се видя, че това не може да се случи. Основната съпротива срещу кабинета беше съпротивата срещу еврото. Другата съпротива беше усещането за несправедливост и че ще се разпределят непрозрачно държавни средства със съмнения за корупция, посочи Живков.

Той отчете, че хората не одобряват посоката, в която се движи държавата. Има спад и на доверието в политическите лидери и огромен брой нерешили за кого да гласуват, допълни Добромир Живков.

Според социолога най-много от управлението загубиха ГЕРБ-СДС. Има сериозна криза на доверието във водещата политическа сила. Другите, които губят от съвместното управление са БСП-Обединена левица и "Има такъв народ", каза още той.

Според Добромир Живков много хора ще се разделят и ще има поляризация на мненията, ако президентът Румен Радев направи политически проект. Ако направи партия, ще има много сериозно преотношение при държавния глава, смята социологът.

