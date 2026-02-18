Само така е правилно да измервате кръвната захар

Поддържането на здравословни нива на кръвната захар е от решаващо значение за диабетиците, за да се предотвратят свързаните с него усложнения. Когато не се контролират, постоянно високите нива на кръвната захар могат да увеличат риска от сърдечни заболявания, увреждане на бъбреците, увреждане на нервите и проблеми със зрението. Високата кръвна захар (хипергликемия) може да доведе както до незабавни симптоми, като прекомерна жажда и често уриниране, така и до дългосрочни усложнения, които могат значително да повлияят на качеството на живот. От друга страна, ниската кръвна захар (хипогликемия) може да доведе до сериозни реакции, включително объркване, замаяност и дори загуба на съзнание. По този начин поддържането на нивата на кръвната захар в целеви диапазон помага за осигуряване на цялостно здраве и благополучие на тези, които управляват диабета.

Ежедневната проверка на кръвната захар е неразделна част от управлението на диабета. Тя позволява на хората да следят отблизо нивата на глюкозата си и да вземат информирани решения относно диетата, физическата активност, лекарствата и цялостния си план за лечение. Ежедневното наблюдение помага за идентифициране на модели във времето, като например как различните храни или дейности влияят на нивата на кръвната захар. Тези данни могат да бъдат безценни за здравните специалисти, за да коригират ефективно плановете за лечение.

Проверката на кръвната ви захар у дома е лесен процес. Ето няколко съвета за правилно измерване на нивата на кръвната захар у дома и грешки, които трябва да се избягват, за да се постигнат точни резултати.

Как да проверите кръвната захар у дома

„Хората, които живеят с диабет, трябва да проверяват нивата на кръвната си захар ежедневно. За да получите точно отчитане на кръвната си захар, първо трябва да измиете ръцете си със сапун и топла вода, като се уверите, че са напълно сухи, преди да започнете теста за кръвна захар. След това ще трябва да поставите нова тест лента в глюкомера си. Трябва да използвате нов ланцет, за да убодете отстрани на върха на пръста си (не в центъра), за да избегнете прекомерна болка. След това ще нанесете малко количество кръв от върха на пръста върху тест лентата, като леко я стиснете, за да получите капка кръв върху тест лентата, след което ще изчакате отчитането на глюкозата си, преди да запишете резултатите на хартия заедно с датата и часа“, обяснява д-р Вайбхав Сингхал, консултант по ендокринология в болница Max Super Specialty Hospital, Вайшали.

„Следвайте препоръките на медицински асоциации като Американската диабетна асоциация или на вашия лекар относно нивата на кръвната захар на гладно или нивата на кръвната захар след хранене (след хранене), тъй като те ви предоставят горната или долната граница на нивата на кръвната ви захар на гладно и след хранене. Правилното калибриране на глюкомера трябва да се извършва редовно, ако е необходимо.“

Грешки, които трябва да се избягват:

„Някои често срещани грешки могат да повлияят на точността на измерването на кръвната захар. Когато измервате кръвната си захар, избягвайте да измервате кръвната си захар с немити ръце, тъй като това ще ви даде фалшиво високо отчитане поради остатъци от храна по ръцете ви. Също така трябва да избягвате многократното използване на ланцети, както и на тест ленти с изтекъл срок на годност. Трябва да избягвате прекомерен натиск върху върха на пръста, тъй като това ще разреди пробата. И накрая, трябва да съхранявате тест лентите си на хладно и сухо място и редовно да проверявате батерията на глюкомера си, за да сте сигурни, че получавате надеждни резултати“, казва д-р Сингал.

Също така се уверете, че използвате правилната настройка за дълбочина на убождащото устройство; твърде плиткото убождане може да не изтегли достатъчно кръв, докато твърде дълбокото може да причини дискомфорт. Потребителите трябва също така да измерват в едно и също време (напр. на гладно, след хранене), за да уловят специфични модели в нивата на кръвната захар. Някои глюкомери изискват периодично калибриране за точност. Затова винаги се обръщайте към инструкциите на производителя.

Чрез спазване на най-добрите практики и редовно проверяване на нивата на кръвната захар, диабетиците могат по-добре да управляват състоянието си и да намалят риска от усложнения.