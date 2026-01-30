Любопитно:

"Това е такава глупост!": За министър Митов изборите не зависят от МВР

"Решенията за смените в МВР не са рокади - те са запълване на позиции. Заместник-главен секретар нямаше и трябваше да бъде назначен – г-н Явор Серафимов е безспорен и доказан авторитет". Това обяви вътрешният министър в оставка Даниел Митов по повод предизборните рокади в силовото ведомство, които предприе в "12 без 5". По думите му МВР не бива да бъде обвинявано за изборния процес. "Ние реагираме само на сигнали - отиваме на място и установяваме фактите. Всички приказки как от МВР зависели изборите, са такава глупост! От МВР не зависят изборите и е абсурдно да се твърди обратното! Това е опасно, откъде накъде им хрумна на някакви хора да говорят така?", подчерта той.

Според него пряка намеса на МВР в изборите не е в правомощията на ведомството. Митов допълни, че следващият министър на вътрешните работи трябва да бъде неутрален човек, чиято основна задача да бъде осигуряването на обществения ред и нормалното функциониране на държавата.

"Министърът не трябва да се меси на полицаите и не трябва да политизира системата, а напротив - трябва да ги остави да работят. Когато се изгради един екип, който да работи спокойно, без министърът да дава политически уклон, тогава и резултатите са налице", каза още Митов.

Акцията срещу Замунда

Задържани са четирима души във връзка със спрените сайтове Zamunda, Arena и Zelka на територията на България, обяви още пред журналисти Митов. "Когато бях на посещение в САЩ, февруари месец миналата година, тогава си говорихме за това, че от години работят такива торент сайтове, които се занимават с разпространение на материали, които имат авторски права и те се нарушават. От години нашите партньори се опитваха да направят нещо, но до момента резултат нямаше. Ето сега резултатът е налице, когато има воля, има и резултат", разясни той.

Припомняме, че трите най-големи сайта за пиратско съдържание у нас - Замунда, Арена и Зелка, бяха свалени при международна акция, в която са участвали Европол, ГДБОП, американски служби, ДАНС, следствието и прокуратурата.

Министърът в оставка отчете напредък и в други сфери от дейността на МВР - борбата с наркозависимостта, премахването на "Локалите"от София и мерките за ограничаване на пътнотранспортните произшествия. По думите му за последната година е отчетен спад на пътните инциденти. "Трябва да се подобрява и инфраструктурата, но цифрите и резултатите, които постигнахме за една година, са факт", допълни той.

Ивайло Илиев
