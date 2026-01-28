Даниел Митов с предизборна рокада на върха в МВР

Главен комисар Явор Серафимов е назначен за заместник главен секретар на МВР със заповед на вътрешния министър Даниел Митов. Това е втората по значимост професионална позиция в министерството, като на нея Серафимов замества главния секретар Мирослав Рашков при негово отсъствие. За разлика от главния секретар, който се назначава с указ на президента, заместникът му се определя пряко със заповед на министъра.

Кадровата промяна идва дни преди очакваното назначаване на служебно правителство и смяна на ръководството на МВР. Назначението на Серафимов на този етап се тълкува като ключов ход в навечерието на политическата ротация.

И на новата си длъжност Явор Серафимов ще продължи да ръководи Специализираната оперативна група за анализ и противодействие на изпирането на пари – междуведомствена структура, създадена по предложение на МВР, за която Министерският съвет прие постановление в края на 2025 г. Основната ѝ цел е да координира усилията на ГДНП, ГДБОП, Агенция "Митници", НАП и Държавната агенция "Национална сигурност" в борбата с прането на пари и финансирането на тероризма. Още: Директорът на ГДБОП е понижен, иконите за МВР са намесени в рокадата

В официалното съобщение на МВР изрично се посочва, че изваждането на България от т.нар. "сив списък" на Специалната група за финансови действия (FATF) е сред водещите приоритети на министерството и на правителството. Държавите в този списък са под засилено наблюдение заради недостатъчен капацитет в противодействието на прането на пари и финансирането на тероризма. България беше включена в него през октомври 2023 г.

Назначението на Серафимов бележи и неговото пълно завръщане в най-високите управленски нива на МВР. Той беше заместник-директор на ГДБОП от март 2022 г. до юни 2023 г., след което оглави дирекцията. В края на май 2024 г. обаче беше изненадващо понижен и преназначен за заместник-директор на Главна дирекция "Национална полиция" – ход, който тогава остана без публично обяснение. На негово място начело на ГДБОП беше назначен Боян Раев.

Серафимов е служител в МВР от 1999 г. и е преминал през редица изпълнителски и ръководни позиции в системата, включително като заместник-директор и директор на ГДБОП. От май 2025 г. до момента заемаше поста заместник-директор на Главна дирекция "Национална полиция". Многократно е награждаван за високи професионални резултати. Още: Кой е посещавал клуба на Петьо Еврото и къде е той: Говори шефът на ГДБОП

Фактът, че именно той беше избран да оглави междуведомствената група срещу изпирането на пари, още преди сегашното назначение, беше първият ясен сигнал, че Серафимов отново влиза в активната кадрова орбита на МВР. С назначаването му за заместник главен секретар тази тенденция вече е официално затвърдена.