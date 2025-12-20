"Трети март" става партия - прие Румен Радев за "неформален лидер"

Инициативен комитет на Движение "Трети март" беше създаден днес, 20 декември, в Несебър. Задачата му е да стартира процедурата по свикването на конгрес, на който да бъде учредена политическа партия „Трети Март”, обявиха от движението и добавиха, че към момента то включва около 5000 души. Въпреки че преди време президентът Румен Радев се дистанцира от него, от "Трети март" заявиха подкрепа за държавния глава.

Румен Радев е приет за неформален лидер

"Изцяло подкрепяме политиката на президента Румен Радев. Приемаме го като наш неформален лидер и считаме, че той е единственият политик, който може да изведе страната от политическата и икономическата криза, в която в момента се намираме", коментира председателят на движението Тихомир Атанасов, цитиран от "Нова телевизия".

Още: Радев обяви кога връчва първия проучвателен мандат

Радев не е коментирал официално. Наскоро той обяви, че би създал политическа партия, когато "най-малко" се очаква. По време на консултациите с парламентарно представените партии след оставката на правителството на Росен Желязков той загатна, че едва ли ще слезе на политическия терен за предстоящите вероятно напролет парламентарни избори. Не изключи обаче възможността да го стори в бъдеще.

Снимка: БГНЕС

Президентът се съобрази с местен референдум

Президентът междувременно подкрепи местен референдум и издаде указ за промяна на името на село Стефан Стамболово, община Полски Тръмбеш (област Велико Търново). Вчера той е публикуван в Държавен вестник, а преди това е разписан от премиера в оставка Росен Желязков. Селото си връща името Градина, както пожелаха на допитване през април 102-ма от гласували 103-ма жители.

Кметът на Полски Тръмбеш Георги Чакъров бе част от инициативния комитет, издигнал Румен Радев за втори мандат като държавен глава.

Още: "Логично е Движение "3 март" да прерасне в партия"