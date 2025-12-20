Войната в Украйна:

Вашата радост е техният ад: Скритата страна на празничните илюминации

20 декември 2025, 19:39 часа 272 прочитания 0 коментара
Вашата радост е техният ад: Скритата страна на празничните илюминации

Докато светът се подготвя да отброи последните секунди на годината, дебатът за използването на пиротехника в празничната нощ пламва с нова сила. Традицията, която десетилетия наред беше символ на триумф и ново начало, днес се изправя пред съда на обществената отговорност, екологията и хуманното отношение към животните.

Традицията на прицел

За много хора Новата година е немислима без многоцветните експлозии в небето. За поддръжниците на зарята това е кулминационен момент, който обединява общностите и създава неповторима атмосфера. Търговците на пиротехника подчертават, че при спазване на правилата за безопасност, рискът е минимален, а емоционалната стойност за децата и възрастните е незаменима.

Журналистическо проучване обаче показва, че през последните години везните започват да се накланят в друга посока. Причината не е само една, а комплекс от фактори, които превръщат блясъка в сериозен проблем.

Невидимите жертви

Най-гласният аргумент срещу фойерверките идва от собствениците на домашни любимци и защитниците на дивата природа. Според ветеринарни лекари, слухът на кучетата и котките е в пъти по-чувствителен от човешкия. За тях звуците от десетки децибели не са празник, а физическа болка и сигнал за смъртна заплаха. Всяка година хиляди животни по целия свят изчезват, след като са избягали в паника, а немалко загиват от сърдечен арест.

Проблемът далеч не спира до домашните животни. Орнитолозите предупреждават, че масираната употреба на пиротехника в градовете дезориентира птиците, което често води до фатални сблъсъци в сгради или смърт от изтощение.

Социалният и екологичен отпечатък

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Освен шума, на преден план излиза и въпросът за здравето на хората. Силните гърмежи са сериозен тригер за хора с посттравматично стресово разстройство (ПТСР), ветерани от войни, деца с аутизъм и бебета. За тези групи празничната нощ не е повод за радост, а време на изолация и страх.

Еколозите добавят още един щрих към тревожната картина: фините прахови частици. В първите часове на Новата година сензорите за чистота на въздуха в големите градове често отчитат превишения от десетки пъти над нормата. Гъстият дим съдържа тежки метали като стронций, барий и мед, които се утаяват в почвата и водата.

Има ли алтернатива?

Еволюцията на технологиите вече предлага решения, които запазват магията, без да нанасят вреди. Все повече европейски столици, а и български общини, се отказват от класическата заря в полза на:

Светлинни шоута с дронове: Хиляди координирани машини, които рисуват фигури в небето без никакъв шум.

Лазерни инсталации: Ефектни визуални спектакли, съчетани с музика.

„Тихи“ фойерверки: Пиротехника, която запазва визуалния ефект, но минимизира звуковата вълна.

Пътят напред

Спорът за новогодишната заря не е просто сблъсък между „празнуващи“ и „мрънкащи“. Той е отражение на променящите се ценности в едно модерно общество, което започва да поставя емпатията и общото благо над мимолетното зрелище. Дали следващата година ще започне с гръм или със светлина, зависи от баланса между традициите и способността ни да се грижим за онези, които нямат глас в този дебат.

ОЩЕ: ЧЕТИРИ ЛАПИ: Празниците могат да бъдат светли и тихи – без страх и без пиротехника с Движение 2040 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Мартин Стоянов
Мартин Стоянов Отговорен редактор
Домашни любимци Фойерверки шум
Още от Общество
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес