Празници на колела: Кои са „черните точки“ по пътищата на България и как да избегнем инциденти?

С наближаването на коледните и новогодишните празници България се подготвя за традиционното масово пътуване. Очаква се стотици хиляди автомобили да напуснат големите градски центрове в рамките на следващите 48 часа. И докато празничното настроение вече е факт, статистиката на Пътна полиция напомня, че това е и един от най-рисковите периоди на годината.

Засиленият трафик, в комбинация с променливите зимни условия и напрежението зад волана, превръщат определени участъци от републиканската пътна мрежа в критични зони.

Картата на риска: Къде трябва да бъдем най-бдителни?

Пътните експерти и органите на реда посочват няколко основни участъка, които традиционно държат челните места в черната статистика по време на активни пътувания:

1. Пътят Русе – Бяла: Този участък остава един от най-опасните в страната. Интензивният поток от тежкотоварни камиони и специфичният релеф често провокират рискови изпреварвания. Журналистически проверки през годините показват, че липсата на търпение тук е водеща причина за тежки инциденти.

2. Кресненското дефиле: Въпреки напредъка по АМ „Струма“, дефилето остава „тясното гърло“ по пътя към Гърция и Банско. Ограниченията на скоростта често се пренебрегват, а неправилното изпреварване в завоите с нулева видимост прави този участък изключително рисков.

3. Автомагистрала „Тракия“ (Районът на Ихтиман): Макар и магистрала, този участък е известен с честите мъгли и специфични климатични условия. При голяма гъстота на трафика тук често се стига до верижни катастрофи поради неспазване на дистанция и превишена скорост.

4. Проходът на Републиката (Хаинбоаз): Като основна артерия между Северна и Южна България, проходът поема целия транзитен трафик. Хлъзгавата настилка и стръмните наклони изискват максимална концентрация, особено при преминаване в близост до тежкотоварни машини.

5. Ремонтите по АМ „Хемус“: Традиционните ремонти на тунелите (като „Витиня“ и „Ечемишка“) и виадуктите често създават неочаквани „тапи“. Внезапното спиране на колоната е моментът, в който най-често се случват леки, но забавящи трафика с часове инциденти.

За какво да внимават шофьорите? Съветите на експертите

Пътните експерти апелират към шофьорите да не подценяват зимната обстановка, дори и времето да изглежда меко. Ето основните акценти за безопасно пътуване:

Синдромът на „бързащия за празника“: Специалистите предупреждават, че опитът да се спестят 20 минути чрез агресивно шофиране увеличава риска от катастрофа с над 50%.

Поддръжка на автомобила: Проверката на светлините, чистачките и течността за измиване на стъклата е критична. При зимно пътуване видимостта е първото нещо, което се влошава.

Дистанция и скорост: В условия на натоварен трафик правилото за „две секунди дистанция“ трябва да се превърне в „четири секунди“. Мократа или обледенена настилка изисква много по-дълъг спирачен път.

Нулева толерантност към алкохола: Празничните обеди и вечери често включват алкохол. Важно е да се помни, че дори минимални количества забавят реакциите, които са ключови при внезапно препятствие на пътя.

МВР с извънредни мерки

От ГД „Национална полиция“ обявиха, че по време на празничните дни по пътищата ще бъдат разположени максимален брой екипи. Ще се следи не само за превишена скорост чрез мобилни камери, но и за шофиране в аварийната лента на магистралите – нарушение, което често става причина за блокиране на достъпа на линейки при инцидент.

Заключение:

Празниците са време за споделяне, а не за трагедии. Пътната безопасност започва от личното решение на всеки шофьор да бъде толерантен и внимателен. Целта е една: всички да стигнем до празничната трапеза живи и здрави.

